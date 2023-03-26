Óculos de sol: veja 10 lançamentos estilosos pro outono

Os novos óculos da Carolina Herrera refletem a feminilidade multifacetada e a estética alegre da marca Crédito: Divulgação Carolina Herrera

O rosto é uma das partes mais importantes do nosso corpo quando se trata da nossa imagem pessoal. É como se fosse o nosso cartão de visitas, já que é o primeiro elemento que as pessoas notam em nós.

Por isso, um acessório que merece a nossa atenção são os óculos. Ao escolher um design que equilibre as características faciais, destaque os traços mais atraentes do rosto, transmita uma mensagem sobre nossa personalidade e estilo de vida, podemos criar uma aparência que reflita quem somos e como queremos ser percebidos pelo mundo. E, para ajudar, existem diversos modelos.

"Óculos com linhas retas trazem uma imagem mais séria, de autoridade e, assim, ele acaba distanciando as pessoas. Óculos com formas retas e angulares são muitas vezes escolhidos por pessoas que desejam transmitir uma imagem de profissionalismo e determinação, podendo destacar as características faciais e transmitir uma sensação de confiança e autoridade", diz a especialista Chantal Kopenhagen Goldfinger.

Os óculos arredondados são delicados, femininos e elegantes. Chantal explica que "o formato suave e curvilíneo cria uma sensação de suavidade e leveza, o que pode ser valorizado por pessoas que buscam uma imagem mais feminina e romântica". Por outro lado, esse modelo também pode transmitir uma imagem de retro e nostalgia, já que foi muito popular nas décadas de 1960 e 1970.

MAXI

Os óculos de modelos clássicos são aqueles que seguem um estilo mais tradicional e atemporal. São elegantes e verdadeiros curingas na hora de montar sua produção. Eles transmitem uma imagem de confiabilidade e profissionalismo. "Quando você escolhe um modelo de óculos clássico, também pode transmitir uma imagem de conservadorismo e tradição. Lentes espelhadas podem criar uma imagem mais descolada e moderna, enquanto lentes coloridas podem adicionar um toque de diversão e descontração", diz Kopenhagen.

Já os modelos maxi são os que possuem lentes grandes e chamativas, geralmente com uma armação mais grossa e marcante. Quando ele vem com um design com linhas mais finas, deixa o look mais delicado. "No geral, essas armações possuem um visual mais chamativo e podem ser associadas a pessoas que buscam se destacar e ter um estilo próprio", explica Chantal. "Mas, também, podem transmitir uma imagem de poder e autoridade", finaliza. Essas armações possuem um visual mais imponente e podem ser valorizadas por pessoas que desejam transmitir uma imagem mais forte e confiante.

OS LANÇAMENTOS

Uma seleções de óculos de sol Crédito: Divulgação

Óculos Suri, da Colcci Eyewear. Mesclando linhas retas e orgânicas, o modelo foi pensado para a mulher que gosta de ousar. Em acetato, a peça é estampada. Preço: R$ 549,00



Óculos Calvin Klein. O modelo possui um formato retangular, complementado por lentes uniformes niveladas na frente chanfrada. Seu visual elegante e moderno é realçado por detalhes refinados em metal na armação. Preço: R$ 1.145,00



Óculos Herrera House of Herrera, de Carolina Herrera. Modelo oval oversize, em acetato de cor arrojada, trabalhado e decorado por um elemento diagonal em cores natural havana, com o logotipo do monograma, criando um contraste sofisticado. Preço: R$ 2.020,00



Óculos Litty, da Arnette. Produzido em acetato orgânico 100% reciclável, as hastes de duas cores, super amplas e arrojadas, combinam com as novas lentes bio-based de duas cores. Preço: R$ 580,00



Óculos Cool SZJ/SP, da Polaroid. Em policarbonato leve ou metal, realçado por cores divertidas nas armações e nas lentes, bem como o detalhe de arco-íris da marca no final da haste. O modelo em diversas cores além do verde. Preço: R$ 539,00



Uma seleções de óculos de sol Crédito: Divulgação