Coleções de outono, tênis e acessórios são as novidades da moda para março

A modelo capixaba Ari Westphal é a estrela da Cantão Crédito: Divulgação/ Lucas Bori

O mês começa com a Cantão apresentado sua nova coleção inspirada nas palavras. A novidade, que foi fotografada em Paraty (RJ), traz a modelo capixaba Ari Westphal como estrela da campanha. Outras marcas também apresentam suas coleções de outono 2023. Entre os lançamentos, tem o novo tênis da Lacoste, os 150 anos do jeansLevi's e a coleção exclusiva da Westwing com o artista carioca Filipe Jardim. Confira!

POESIA PRO OUTONO

A modelo capixaba Ari Westphal é a estrela da Cantão Crédito: Divulgação/ Lucas Bori

O faz de conta e a liberdade poética inspiram o Outono 2023 do Cantão, que traz a modelo capixaba Ari Westphal como estrela da estação. A palavra narrada, a palavra cantada e a palavra impressa são o centro da coleção “Escritos & Impressões”, composta por peças que remetem ao ato de expressão de escrever e ao mergulho imaginativo que a leitura nos oferece.

Com looks contemporâneos e refrescantes, inspirados pelas técnicas gráficas e impressões dos livros, a nova temporada se debruça em vários mixes de texturas, padronagens e prints cheios de personalidade. Entre elas, por exemplo, padronagens gráficas, alfaiataria e tecido voil de algodão com bordado em letrinhas. A coleção, que é composta por vestidos, blusas, macacões, t-shirts, camisas, top, jaqueta e short jeans, foi fotografada em Paraty (RJ), cidade que abriga a FLIP, a maior feira literária do Brasil.

HOMENAGEM PARA ELAS

Os tênis trazem bordados, patchworks e espaços para própria personalização de quem usa Crédito: Leticia Schuler

A Converse criou uma linha exclusiva para celebrar o Dia Internacional da Mulher, visando aumentar a visibilidade sobre sofrimentos impingidos às mulheres, por causa de preconceito e da discriminação. Gran Craft, como é chamada a coleção, busca homenagear a força feminina, remetendo às figuras que concentram muito afeto e admiração, as avós - as mulheres que tradicionalmente dividem sabedoria e transmitem conhecimento. Sinônimo de carinho, a coleção transfere essa sensação para os modelos, gerando um visual de “feito à mão”, por meio de bordados, patchworks e espaços para própria personalização de quem usa.

Os modelos Hi, que possuem o famoso patch de estrela no tornozelo, recebem pétalas em patchwork fazendo com que essa junção se transforme em uma flor traduzindo o teor artesanal que a linha oferece. Tratamento semelhante foi dado ao Chuck Taylor All Star Lift, que possui um solado aumentado, seguindo as tendências de plataforma. As edições Low têm aparência mais delicada, com bordados e estampas de florais menores.

INSPIRAÇÃO MODERNISTA

A linha conta com dois lenços, uma homenagem ao universo da moda Crédito: Divulgação

A Westwing apresenta mais uma coleção exclusiva em seu portfólio de produtos, dessa vez assinada pelo artista carioca Filipe Jardim. Com grande relevância internacional, Filipe já colaborou com grifes como Hermès, Tiffany & Co e Louis Vuitton, estampando sua arte observacional de inspiração modernista em itens de moda ao redor do mundo. Pela primeira vez no mercado brasileiro, sua estética, inspirada na fauna e na flora do país, ganha vida em itens decorativos.

A coleção contará com peças versáteis que atenderão desde salas de estar, até escritórios e áreas externas. A linha também conta com itens fashion traduzidos em dois modelos de bags e dois lenços, uma homenagem ao universo da moda. "Precisei morar fora do país para entender a nossa exuberância e riqueza das cores, texturas e diferentes elementos", reflete o ilustrador. A partir dessas principais inspirações e referências, os desenhos desenvolvidos para a coleção seguem uma carteira de cores abrangente, com tons quentes mas, ao mesmo tempo, versáteis que podem ser utilizados em qualquer época do ano.

ALFAIATARIA CONTEMPORÂNEA

A modelagem explora uma silhueta mais acinturada, com recortes pontuais Crédito: Divulgação

Com um resgate à essência e uma pitada de ousadia, nasce a nova coleção de Atelier, linha premium da Renner, que traz o melhor da alfaiataria contemporânea e abre as portas para o outono que se aproxima. Baseada em uma cartela de cores que passa por tons pastel e traz a solidez do preto e branco, a coleção apresenta uma alfaiataria que transita entre a suavidade e a rigidez, com peças acetinadas e babados em contraponto a tecidos estruturados e tricôs pesados.

A modelagem explora uma silhueta mais acinturada, com recortes pontuais, capas e pregas estratégicas. As ferragens douradas e prateadas em formatos geométricos também ganham destaque tanto nos botões como nas fivelas de cintos que marcam a silhueta com um toque de estilo contemporâneo.

OS CLÁSSICOS

O clássico tênis Originals agora também está entre os pequenos Crédito: Divulgação

Seja na praia ou na montanha, na areia ou no asfalto, a Redley sempre soube combinar o melhor do estilo e do conforto para criar um calçado autêntico brasileiro. O clássico tênis Originals, que nasceu nos anos 80 e se consagrou entre a galera, agora também está entre os pequenos.

A nova grade de tamanhos traz numerações que vão do 28 ao 33, para que crianças de diferentes idades possam ter a experiência de calçar o Redley Originals. O lançamento está disponível nas cores preta, branca, vermelha, azul-marinho, verde militar, cinza e caqui.

EDIÇÃO LIMITADA

O NBA All-Star Mega Crush Clog apresenta um design ousado Crédito: Divulgação

A Crocs apresenta a nova edição limitada da ‘NBA Collection’. A coleção exclusiva tem opções para fãs de todas as equipes e todas as idades, apresentando uma variedade colorida das logos das principais franquias da liga. ​A colab apresenta duas das mais novas silhuetas da Crocs: Echo Clog e Mega Crush Clog.

O NBA All-Star Mega Crush Clog apresenta um design ousado de moda com uma sola preta e marrom exclusiva alusiva à quadra de basquete. O detalhe todo branco envolvendo a entressola adiciona um efeito atraente que é visível de todos os ângulos.

JEANS CLÁSSICO

As peças são trabalhadas com detalhes de herança e acabamento vintage Crédito: Divulgação

O ano de 2023 festeja os 150 anos de um dos itens de moda mais duradouros: o jeans Levi's 501. A marca relança as clássicas 501 ’54 para homens, e 501 '81 para mulheres, ambas trabalhadas com detalhes de herança e acabamento vintage.

Estruturada como um mom jeans, a versão para as mulheres é baseada no modelo pioneiro 501 feminino lançado em 1981. A cintura alta e as pernas ligeiramente ajustadas fazem da modelagem uma verdadeira experiência nostálgica, associada aos anos 80. Inspirado no 501 Z, modelo original de 1954, o modelo masculino também tem a cintura alta e as pernas estreitas, mais afuniladas contornando o corpo e mantendo os detalhes clássicos.

PÉS COM ESTILO

O modelo recém-lançado é uma inspiração para um novo tipo de calçado. Crédito: Divulgação

O L003 Neo, novo modelo da linha de tênis da Lacoste, desembarca no Brasil. Com a herança do tenista René Lacoste, fundador da marca, o lançamento chega para mostrar como moda e esporte andam juntos. O modelo recém-lançado é uma inspiração para um novo tipo de calçado.

O tênis tem como base uma sola volumosa e moderna, feita para um estilo de vida dinâmico. Formado por um cabedal de neoprene e malha, com um fecho de renda entrelaçado, perfurações atrativas e claro o logotipo da marca na lateral. A paleta de cores inclui opções dinâmicas, brilhantes, clássicas e atemporais que começam com um amarelo neon, que remete ao dinamismo da bola de tênis. Passa por várias opções brilhantes e elegantes – entre elas o rosa e o turquesa monocromático para o público feminino. E chega aos tons clássicos, como all black e cáqui, atemporal, para pessoas do gênero masculino.

ACESSÓRIO INTELIGENTE

A novidade traz funcionalidades como de GPS, previsão do tempo e reconhecimento automático de atividade Crédito: GRUPO_TECHNOS

Conhecida por ser uma das marcas de esporte mais amadas do Brasil, a Mormaii acaba de lançar o smartwatch Mormaii Life GPS. A novidade traz funcionalidades como de GPS, previsão do tempo e reconhecimento automático de atividade. São duas novas cores com modelo de pulseira inédita na linha da marca. O acessório inteligente ainda oferece pontos importantes para o dia a dia, como qualidade do sono, auxílio sedentarismo e no ciclo menstrual, quantidade de passos diários, calorias, distância percorrida, tempo, notificações de ligação, mensagens e redes sociais, cronômetro, temporizador, despertador, controles de música e um modo para encontrar celulares perdidos por meio de um aviso sonoro.

LOOKS GLAMUROSOS

A coleção foi inspirada no estilo jovem e ambientada em Londres Crédito: Divulgação

Inspirada no estilo jovem e ambientada em Londres, a nova temporada da Sommer transita pelas noites dos bairros mais badalados no coração da capital inglesa e aposta nos looks glamurosos e fresh para o seu lançamento Outono 2023.