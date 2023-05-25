Tireoide: veja 10 sintomas de que ela pode estar com problemas

A tireoide é uma das estruturas mais importantes do organismo humano Crédito: Shutterstock

A tireoide é uma das estruturas mais importantes do organismo humano. É responsável pela produção de hormônios que regulam praticamente todas as funções do corpo, desde o humor, até o peso, as batidas do coração, o trânsito intestinal, entre muitas outras. Ela possui dois lobos com formato de “borboleta” e atua na produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), responsáveis pela regulação de todos os sistemas do organismo.

De acordo com a endocrinologista Camila Pitanga Salim, da Rede Meridional, é muito prevalente a presença de alterações na glândula tireoide, principalmente na população feminina.

"Geralmente estão relacionados à quantidade de hormônios liberados pela glândula. Portanto, cada situação gera um certo tipo de disfunção. As doenças da tireoide podem aparecer em todas as idades, inclusive nos recém-nascidos, nas crianças e adolescentes, e principalmente nas mulheres em idade fértil"

A saúde da tireoide é cercada de dúvidas. Por isso, 25 de maio é a data em que se comemora o Dia da Tireoide. A campanha tem o objetivo de promover a conscientização sobre os problemas e desafios enfrentados pelos indivíduos que têm a doença. As disfunções na tireoide têm sintomas que podem variar bastante, o que contribui para a dificuldade do diagnóstico.

OS PRINCIPAIS SINAIS

Esquecimento e falta de concentração;





Emagrecimento;





Ganho de peso exagerado;





Alterações intestinais;





Sonolência ou agitação;





Dores musculares;





Pressão alta;





Pele seca e queda de cabelo;





Desconforto no pescoço e na garganta;





Surgimento de nódulos ou caroços na área próxima ao pomo de adão.

Os problemas na tireoide não dependem de idade ou de sexo. Mesmo que as alterações possam acometer qualquer perfil de indivíduo, certos grupos merecem mais atenção: como idosos com mais de 65 anos; indivíduos com histórico familiar com problemas na tireoide e outras doenças autoimunes na família como diabetes tipo 1, psoríase e artrite reumatoide; mulheres, os riscos maiores ocorrem na menopausa e durante a gestação, o que inclusive pode prejudicar o processo de gravidez; bebês e pessoas expostas à radiação, ou que foram submetidas a ela na infância.

Dentre os principais problemas, estão:





Hipertireoidismo: os hormônios da tireoide são liberados em grande quantidade, fazendo com que o organismo comece a trabalhar de forma mais veloz do que antes. Alguns dos sintomas são agitação fora do normal, aumento da frequência cardíaca e palpitações, perda de peso, e suor em excesso. Existem múltiplas causas para esse problema e a principal delas está relacionada a doenças autoimunes, mas algumas medicações, processos inflamatórios, ou mesmo alguns nódulos na glândula podem ser os causadores.





os hormônios da tireoide são liberados em grande quantidade, fazendo com que o organismo comece a trabalhar de forma mais veloz do que antes. Alguns dos sintomas são agitação fora do normal, aumento da frequência cardíaca e palpitações, perda de peso, e suor em excesso. Existem múltiplas causas para esse problema e a principal delas está relacionada a doenças autoimunes, mas algumas medicações, processos inflamatórios, ou mesmo alguns nódulos na glândula podem ser os causadores. Hipotireoidismo: a tireoide libera menos hormônios, fazendo com que o corpo funcione mais devagar. Alguns dos sintomas são sonolência, redução da frequência cardíaca, cansaço, ganho de peso e depressão. Neste caso, o organismo age como se estivesse querendo poupar a pessoa de gastar muita energia.





a tireoide libera menos hormônios, fazendo com que o corpo funcione mais devagar. Alguns dos sintomas são sonolência, redução da frequência cardíaca, cansaço, ganho de peso e depressão. Neste caso, o organismo age como se estivesse querendo poupar a pessoa de gastar muita energia. Nódulo na tireoide: eventualmente, é possível observar o aparecimento de nódulos na tireoide, que em geral são assintomáticos. Na maior parte dos casos, quando se encontra um nódulo o seu diagnóstico é benigno e se faz o seguimento clínico. Porém, é necessário investigá-lo com ultrassonografia e algumas vezes realizar biópsia.

