Deborah Secco revela diagnóstico de doença sem cura que acomete toda a família

"Tenho muito pouco cabelo desde sempre. Tenho alopecia androgenética e, por conta disso, tenho fios (de cabelo) bem fininhos, parecendo cabelinho de bebê mesmo. Mas não sou só eu, a minha família inteira tem a doença", contou.
A atriz contou o quanto é desesperador ter que enfrentar esse tipo de problema, mas destacou que os métodos de tratamento estão evoluindo.
"Sei exatamente o desespero. Mas sei também a potência que o tratamento tem e o quanto ele é transformador. É algo que sei o quanto muda muitas vidas", disse.
A alopecia androgenética trata-se de uma herança genética, frequente tanto em homens quanto em mulheres. Na calvície masculina, a perda dos cabelos costuma ocorrer na parte superior e frontal da cabeça. Já na feminina, a queda se concentra na parte superior e na coroa da cabeça.
Ainda durante a entrevista, Deborah Secco confessou que ela e o marido, o modelo Hugo Moura, estão na tentativa de ter o segundo filho. Eles são pais de Maria Flor, de 7 anos.