Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Deborah Secco revela diagnóstico de doença sem cura que acomete toda a família
Alopecia androgenética

Deborah Secco revela diagnóstico de doença sem cura que acomete toda a família

A atriz contou o quanto é desesperador ter que enfrentar esse tipo de problema, mas destacou que os métodos de tratamento estão evoluindo.
Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 18:21

Deborah Secco relembra a Íris, de 'Laços de Família'
A atriz contou o quanto é desesperador ter que enfrentar esse tipo de problema, mas destacou que os métodos de tratamento estão evoluindo. Crédito: João Miguel Júnior/TVGlobo
Deborah Secco, de 43 anos, revelou que tem alopecia androgenética, uma doença sem cura, que também é conhecida como calvície, durante entrevista a RedeTV!.
"Tenho muito pouco cabelo desde sempre. Tenho alopecia androgenética e, por conta disso, tenho fios (de cabelo) bem fininhos, parecendo cabelinho de bebê mesmo. Mas não sou só eu, a minha família inteira tem a doença", contou.

"Sei exatamente o desespero. Mas sei também a potência que o tratamento tem e o quanto ele é transformador. É algo que sei o quanto muda muitas vidas", disse.
A alopecia androgenética trata-se de uma herança genética, frequente tanto em homens quanto em mulheres. Na calvície masculina, a perda dos cabelos costuma ocorrer na parte superior e frontal da cabeça. Já na feminina, a queda se concentra na parte superior e na coroa da cabeça.
Ainda durante a entrevista, Deborah Secco confessou que ela e o marido, o modelo Hugo Moura, estão na tentativa de ter o segundo filho. Eles são pais de Maria Flor, de 7 anos.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados