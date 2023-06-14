Esposa de Stênio Garcia briga com Leo Dias e chora ao vivo na TV Crédito: Reprodução/SBT

A história da harmonização facial de Stênio Garcia segue dando pano pra manga. O ator foi assunto novamente no Fofocalizando (SBT), que mostrou o resultado do procedimento feito pelo capixaba em primeira mão na terça (13), e a pauta acabou em confusão.

No programa desta quarta-feira (14), a esposa de Stênio, Marilene Saade, concedeu uma entrevista ao vespertino falando da repercussão do caso na internet e brigou ao vivo com Leo Dias. No papo, ela explicou que o rosto do marido está inchado por conta de medicamentos para tratar uma lesão na academia e não por conta do procedimento.

A confusão começou quando Saade usou o termo "imprensa do mal" para se referir aos veículos que noticiaram a transnformação de forma negativa. “Pegaram o pior ângulo... Já estou acostumada com maldades. Sei que ficou maravilhoso, que a harmonização ficou uma obra de arte. Vou ligar para coisas de internet?", começou Marilene.

Na sequência, Chris Flores intermediou o papo encaixando Leo Dias no assunto, que se sentiu ofendido com a fala de Mari: “Ela não precisa me chamar de imprensa do mal só porque eu dei a minha opinião. A questão é: se a pessoa faz uma harmonização e expõe o resultado na televisão, está sujeita às críticas. Eu não disse que ficou ruim, eu disse que acho que eles exageraram nos procedimentos porque foi uma mudança muito radical de um dia para o outro”, disparou Dias.

Chocada com o que foi dito, Mari disse que em nenhum momento se referiu ao jornalista ou citou o nome de Leo Dias. Os dois começaram a bater-boca até que Gabi Cabrini, que também apresenta o programa, interrompeu a briga e tentou contornar a situação.

No entanto, a esposa de Stênio Garcia já chateada com o ocorrido disse que estava sendo exposta a uma situação na sua própria casa. “Eu não sigo ele nas redes. Se ele falou coisa de Ken humano falou feio, porque deveria ser jornalista e averiguar se realmente foi da harmonização ou do esporte”, declarou.

“Vamos terminar, porque não dá esse cara falando. Vocês então só querem audiência, né?”, questionou Mari tentando terminar a entrevista.

Chris Flores tentou amenizar a situação, mas Mari estava revoltada com tudo. “Eu vou bater em vocês, vou massacrar vocês. Eu vou massacrar num grau vocês. Um absurdo vocês entrarem na minha casa pro cara me destratar. Vocês acham o quê? Que isso! Eu tô doente, tô operada. Vou falar com o Silvio Santos”, ia dizendo, até seu som ser cortado.