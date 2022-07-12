Christina Rocha se rende à harmonização facial; veja antes e depois

Christina Rocha Crédito: Reprodução/Instagram

Christina Rocha, 65 anos, se rendeu aos procedimentos de harmonização facial. A apresentadora do "Casos de Família" (SBT) mudou o formato do rosto, fazendo preenchimento no queixo, lábio e até uma rinomodelação.

Segundo o portal Uol, Christina desembolsou R$ 10 mil nos procedimentos realizados pela clínica JK Estética Avançada, que já atendeu Gkay, Flavia Pavanelli, as ex-BBBs Sarah Andrade, Laís Caldas, dentre outras.

Dando mais detalhes dos procedimentos feitos, Leo Dias disse que Christina teria gastado um pouco mais, cerca de R$ 25 mil. Afinal, ela fez - segundo o colunista - preenchimento de malar, preenchimento no queixo, labial, rinomodelação e toxina botulínica.