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Christina Rocha se rende à harmonização facial; veja antes e depois

Apresentadora do "Casos de Família" fez preenchimento queixo, no lábio e rinomodelação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:02

Christina Rocha
Christina Rocha Crédito: Reprodução/Instagram
Christina Rocha, 65 anos, se rendeu aos procedimentos de harmonização facial. A apresentadora do "Casos de Família" (SBT) mudou o formato do rosto, fazendo preenchimento no queixo, lábio e até uma rinomodelação.
Segundo o portal Uol, Christina desembolsou R$ 10 mil nos procedimentos realizados pela clínica JK Estética Avançada, que já atendeu Gkay, Flavia Pavanelli, as ex-BBBs Sarah Andrade, Laís Caldas, dentre outras.
Dando mais detalhes dos procedimentos feitos, Leo Dias disse que Christina teria gastado um pouco mais, cerca de R$ 25 mil. Afinal, ela fez - segundo o colunista - preenchimento de malar, preenchimento no queixo, labial, rinomodelação e toxina botulínica.
Cristina Rocha fez diversos procedimentos estéticos no rosto
Cristina Rocha fez diversos procedimentos estéticos no rosto Crédito: Reprodução/Instagram

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