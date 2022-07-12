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Cintia Dicker anuncia gravidez com Pedro Scooby

‘Que essa fase chegue cheia de amor e saúde’, disse a modelo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 15:43

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez
Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez Crédito: Instagram/@pedroscooby
Cintia Dicker anunciou nesta terça-feira, 12, que está grávida de Pedro Scooby. O surfista já é pai de três filhos com Luana Piovani.
Nas redes sociais, a modelo compartilhou um vídeo publicitário em que acaricia a barriga e pede para Scooby comprar itens como fralda, chupeta e mamadeira.
O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do ex-BBB que confirmou a informação. "Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", escreveu Cintia na legenda da publicação.
Fãs e amigos comemoraram a primeira gravidez do casal nos comentários. "'Vamo!' Amo vocês", escreveu Paulo André, ex-colega de confinamento de Scooby no BBB 22.
"Mano, muito bom! Muito feliz por vocês", disse Eliezer, que também participou do reality. "Titia tá muito ansiosa. Foram anos pedindo um 'baby'", comentou a skatista Leticia Bufoni.

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