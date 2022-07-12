Cintia Dicker anuncia gravidez com Pedro Scooby

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez Crédito: Instagram/@pedroscooby

Cintia Dicker anunciou nesta terça-feira, 12, que está grávida de Pedro Scooby. O surfista já é pai de três filhos com Luana Piovani.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou um vídeo publicitário em que acaricia a barriga e pede para Scooby comprar itens como fralda, chupeta e mamadeira.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do ex-BBB que confirmou a informação. "Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", escreveu Cintia na legenda da publicação.

Fãs e amigos comemoraram a primeira gravidez do casal nos comentários. "'Vamo!' Amo vocês", escreveu Paulo André, ex-colega de confinamento de Scooby no BBB 22.