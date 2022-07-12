Ex-"BBB", Thelma Assis, anestesista, analisa estupro de grávida sedada em cesárea

A campeã do "BBB 20" e médica anestesista, Thelma Assis (37) esteve no "Encontro" (Globo) na manhã desta terça-feira (12) e analisou o caso de Giovanni Quintella Bezerra, médico anestesista, preso em flagrante pelo estupro de uma paciente dopada que passava por uma cesárea no Hospital da Mulher Heloneida Studart, no Rio de Janeiro.

"Esse criminoso não é médico. Ser médico é muito mais do que ser detentor de um conhecimento. Ser médico é ser empático, ter sensibilidade e solidariedade. Ele é portador de um CRM (Conselho Regional de Medicina), que eu espero que perca logo", disse Thelma, em conversa com Patrícia Poeta.

Thelma Assis esteve no "Encontro" e analisou o caso do médico anestesista, preso em flagrante pelo estupro de uma paciente dopada Crédito: Reprodução/Instagram @thelminha

A médica anestesista explicou como funciona a anestesia para cesarianas e disse que, em geral, as gestantes não são sedadas sem indicação médica. "Tecnicamente, a anestesia para gestantes, a gestante toma um bloqueio, que chamamos de espinhal. São anestesias que vão proporcionar que a paciente não sinta dor e não se movimente da cintura para baixo."

Thelma disse que Bezerra colocou a saúde da gestante em risco, e que o sedativo poderia atrapalhar ainda no pós-parto, em que a mãe amamenta o bebê. "Além de um crime, ele também cometeu uma imprudência. Ele estava expondo a paciente ao risco, se ele a sedou sem a indicação", completou.

A campeã do "BBB" também elogiou a agilidade das enfermeiras e auxiliares que perceberam o abuso e filmaram a ação para denunciar o anestesista. "Elas precisavam de uma prova. É nossa responsabilidade", disse Thelma. Ela também acrescentou que "nossa especialidade está de luto".

CASO

Ao longo do programa, Bárbara Lomba, delegada responsável pela investigação, explicou o andamento do caso. "Vamos ouvir o restante das integrantes da equipe de enfermagem, o médico que estava presente na cirurgia e provavelmente alguém da família da vítima", explicou.

A delegada contou que parte da equipe de enfermagem já deu depoimentos e que o processo desde o ponto da desconfiança dos profissionais até a prisão de Bezerra demorou um mês. "Eles atuaram quase como a polícia, fizeram uma grande coleta de provas", elogiou.

Lomba disse ainda que outras duas possíveis vítimas chegaram a procurar a Polícia, e que investigações serão feitas com todas as pacientes que já foram atendidas pelo anestesista no Hospital da Mulher Heloneida Studart.