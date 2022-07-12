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SpaceX

Foguete de Elon Musk explode durante teste no Texas

Bilionário explicou que 'a equipe está avaliando os danos' do acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 13:48

Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia
Elon Musk  Crédito: Reuters/Folhapress
Um foguete de reforço desenvolvido pela empresa de Elon Musk, 51, a SpaceX, explodiu durante um teste de solo nesta segunda-feira (11), no Texas. O protótipo foi desenvolvido para auxiliar a espaçonave Starship, que o bilionário planejava lançar em órbita ainda este ano.
"Na verdade, não é bom. A equipe está avaliando os danos", disse o magnata no Twitter, após a explosão do Super Heavy Booster 7. O momento pôde ser visto em uma transmissão ao vivo gravada pelo site NASA Spaceflight.
Segundo o site New York Post, não houve indicação imediata de feridos. A explosão foi específica para o teste de partida do motor, segundo Musk disse nesta terça-feira (12). "No futuro, não faremos um teste de partida giratória com todos os 33 motores de uma vez", completou ele no Twitter.
A falha ocorreu no meio de uma sequência de testes de fogo estático realizados em Boca Chica, também no Texas. O foguete era equipado com uma série de 33 motores para uso em um próximo voo de teste orbital não tripulado, que a SpaceX pretendia lançar ainda este ano.

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