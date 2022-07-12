Tierry dá um carro para capixaba que foi sua professora na "Dança dos Famosos"

A capixaba Carla Bruno participou com o cantor Tierry na "Dança dos Famosos", da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@tierry

Mesmo não ganhando a “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck (TV Globo), teve alguém que recebeu um prêmio. A capixaba Carla Bruno, bailarina da atração, foi surpreendida com um carro dado pelo cantor Tierry, seu aluno no reality. Na verdade, não foi uma grande surpresa, segundo a professora do artista no quadro, o sertanejo já havia cogitado dar um automóvel para ela, caso não vencesse - uma vez que os vencedores do quadro iriam faturar um veículo.

Em entrevista para “HZ”, Carla contou como surgiu a ideia do cantor em dar um carro. “O papo começou ainda nos ensaios da ‘Dança’, quando ele me perguntou qual seria o prêmio. Eu falei que era um carro para o artista e outro para o professor, então ele disse que iria me dar um (carro) se a gente não ganhasse. Na hora eu respondi: ‘Não, você não vai (risos)’, disse.

Na sequência, a capixaba revelou que acreditava ser apenas uma “promessa” naquele momento, sem um compromisso oficial. Mas de acordo com Carla, Tierry seguiu os ensaios afirmando que iria fazer esse gesto por ela. “Ele continuou com essa ideia e eu só recusava”, ressaltou.

“‘Você sabe que não precisa fazer isso', disse eu todas as vezes em que tentei recusar o presente, desde o primeiro momento que ele começou com esse assunto"

Porém o ‘presentão’ veio. Nessa hora, a bailarina disse que recebeu o veículo como um sinal de gratidão. Para ela, um dos motivos da generosidade do cantor foi uma resposta dos momentos que passaram juntos na atração e também dos obstáculos que enfrentaram nesse período.

“Eu entendi naquele momento o quanto ele é grato por tudo que viveu no 'Dança', todo aquele momento pessoal, psicológico e físico. Eu entendi que aquele carro era um sinal de gratidão e que ele (Tierry) estava muito feliz em poder me dar o presente”, ressaltou.

PARCERIA FORA DA DANÇA

Vida que segue fora da atração da TV Globo. Carla revelou para “HZ” que a parceria entre ela e Tierry está mais forte que nunca. Segundo a capixaba, ela está envolvida em alguns projetos com o cantor durante as performances com bailarinas nos shows e também na criação de danças para as novas músicas.

“A nossa parceria continua muito forte. Eu estou fazendo as coreografias quando ele tem apresentação com balé e também para as músicas novas que tem ‘dancinha’. E nós, é claro, continuamos muito amigos. É uma amizade que eu quero levar para toda a minha vida. Espero que só cresça mais e mais, a nossa conexão e amizade é muito grande”, contou.

CARREIRA DE ATRIZ

Além da dança, Carla pretende focar na carreira de atriz daqui para frente. Sem revelar detalhes dos novos projetos, a capixaba deixou no ar algumas novidades que estão por vir nos próximos meses.