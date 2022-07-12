Rafa Kalimann contrai malária em viagem e antecipa volta ao Brasil

Segundo a revista Quem, que divulgou as informações, uma fonte próxima à ex-BBB repassou o diagnóstico. Rafa foi medicada ainda em Moçambique, mas terá de voltar ao Brasil para continuar o tratamento para a doença, apesar de estar com sintomas leves. Nas redes sociais, ela chegou a aparecer com uma menina que recebeu o nome dela após a última viagem.

Esta não é a primeira vez de Rafa em Moçambique. A viagem, dessa vez, ocorreu no fim do mês de junho."Não ia falar antes de dar certo, porque dá até vontade de chorar ao falar… Deve ter mais de um ano que estou tentando fazer isso acontecer. Mas agora vai dar. Estou indo para Moçambique no domingo. Hoje é dia de fazer a mala. Estou muito feliz por isso, vocês não sabem como", disse no Instagram.