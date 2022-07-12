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Sintomas leves

Rafa Kalimann contrai malária em viagem e antecipa volta ao Brasil

A ex-BBB foi medicada, mas terá de voltar ao Brasil para continuar o tratamento para a doença, apesar de estar com sintomas leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:43

Rafa Kalimann tatua bumbum
Rafa Kalimann vai  continuar o tratamento para a doença no Brasil Crédito: Instagram/@rafakalimann
A influenciadora Rafa Kalimann contraiu malária e precisou sair de Moçambique às pressas para retornar ao Brasil. Ela estava de passagem pelo país africano para trabalho humanitário pela ONG Missão África. Com náuseas, a influenciadora chegou a ser medicada. 
Segundo a revista Quem, que divulgou as informações, uma fonte próxima à ex-BBB repassou o diagnóstico. Rafa foi medicada ainda em Moçambique, mas terá de voltar ao Brasil para continuar o tratamento para a doença, apesar de estar com sintomas leves. Nas redes sociais, ela chegou a aparecer com uma menina que recebeu o nome dela após a última viagem.
Esta não é a primeira vez de Rafa em Moçambique. A viagem, dessa vez, ocorreu no fim do mês de junho."Não ia falar antes de dar certo, porque dá até vontade de chorar ao falar… Deve ter mais de um ano que estou tentando fazer isso acontecer. Mas agora vai dar. Estou indo para Moçambique no domingo. Hoje é dia de fazer a mala. Estou muito feliz por isso, vocês não sabem como", disse no Instagram.

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