Stênio Garcia após harmonização viralizar: "Fiz para voltar ao mercado"

Stênio Garcia antes e depois da harmonização facial Crédito: Reprodução/Fofocalizando

Stênio Garcia virou o assunto do momento entre o fim desta terça (13) e início desta quarta (14). O motivo? A harmonização facial feita em seu rosto cujo resultado foi mostrado ao vivo na TV, durante o programa "Fofocalizando" (SBT).

O procedimento foi realizado há 10 dias no Rio de Janeiro. Entre as intervenções estão: preenchimento na malar, nos lábios, na região do bigode chinês e na papada; modificações nas sobrancelhas e nas orelhas; e tratamento com ácido hialurônico no rosto e laser no pescoço.

O capixaba resolveu aceitar a intervenção pois, segundo ele, “é para frente que se anda”. Porém, recebeu uma enxurrada de críticas e virou até alvo de piadas na internet.

Sobre toda a repercussão, Stênio explica: "Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei", disse à Patrícia Kogut, do jornal O Globo.