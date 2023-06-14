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Stênio Garcia após harmonização viralizar: "Fiz para voltar ao mercado"

Ator recebeu diversas críticas pelo procedimento cujo resultado foi mostrado ao vivo na TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 10:46

Stênio Garcia antes e depois da harmonização facial
Stênio Garcia antes e depois da harmonização facial Crédito: Reprodução/Fofocalizando
Stênio Garcia virou o assunto do momento entre o fim desta terça (13) e início desta quarta (14). O motivo? A harmonização facial feita em seu rosto cujo resultado foi mostrado ao vivo na TV, durante o programa "Fofocalizando" (SBT).
O procedimento foi realizado há 10 dias no Rio de Janeiro. Entre as intervenções estão: preenchimento na malar, nos lábios, na região do bigode chinês e na papada; modificações nas sobrancelhas e nas orelhas; e tratamento com ácido hialurônico no rosto e laser no pescoço.
O capixaba resolveu aceitar a intervenção pois, segundo ele, “é para frente que se anda”. Porém, recebeu uma enxurrada de críticas e virou até alvo de piadas na internet.
Sobre toda a repercussão, Stênio explica: "Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei", disse à Patrícia Kogut, do jornal O Globo.
O ator ainda disse que está com a autoestima lá em cima, se sentindo 15 anos mais jovem. Com seu último papel na TV tendo sido feito em 2021, na série "Filhas de Eva" (Globoplay), ele não pensa em se aposentar. Atualmente, ele conta que tem duas propostas para trabalhar no teatro.

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