Harmonização íntima: entenda como é o procedimento

Um dos procedimentos é a aplicação de toxina botulínica em locais específicos do pênis Crédito: Shutterstock

O aumento do interesse dos homens pelos procedimentos estéticos cresce a cada dia. A procura extrapola os procedimentos já consagrados no rosto, para a região genital, por exemplo. É a chamada harmonização íntima, com o objetivo de melhorar a estética do órgão genital.

O QUE É HARMONIZAÇÃO ÍNTIMA? "São procedimentos que visam melhorar a estética genital, fazendo com que o paciente fique mais confortável com seu pênis e o saco escrotal. Muitas pessoas torcem o nariz para o termo harmonização íntima, mas quando utilizamos várias estratégias para deixar alguma parte mais harmônica, é exatamente esse termo", diz o farmacêutico esteta Pedro Sousa.

O profissional realiza diversos protocolos de harmonização íntima, como preenchimentos, associações que reduzam flacidez de pele ou aumentem o espessamento dérmico e clareamento da região. Outra opção é a aplicação de toxina botulínica em locais específicos do pênis. "Pode ajudar a relaxar algumas faixas musculares responsáveis pela retração do pênis no estado flácido, dessa forma, o pênis aparenta estar maior quando flácido".

No pós-procedimento, dores, de leve a moderada, na região podem acontecer. É importante que o paciente tenha um período de abstinência sexual também para evitar qualquer tipo de intercorrência

AUMENTO DE PÊNIS

De acordo com o jornal espanhol La Razón, Cristiano Ronaldo aplica botox no pênis Crédito: Reprodução/Instagram @cristiano

O aumento de pênis voltou a ser assunto nessa semana. De acordo com o jornal espanhol "La Razón", o jogador de futebol Cristiano Ronaldo , 37, aplica botox no pênis com o objetivo de aumentar o órgão. A publicação viralizou logo que foi publicada, repercutindo em diversos veículos europeus. Contudo, o craque português não se pronunciou até o momento sobre o assunto.

A toxina botulínica serve para relaxar o músculo e não ao contrário. "É importante salientar que estamos falando de procedimentos estéticos não invasivos e as únicas formas que temos de aumentar efetivamente o tamanho do pênis é com procedimento cirúrgico, denominado faloplastia, ou mesmo com a implantação de próteses".

O profissional explica que o preenchimento peniano é um procedimento de implantação de produtos biocompatíveis e reabsorvíveis no corpo do pênis com o intuito de aumentar o seu diâmetro. "Cada tipo anatômico de pênis demanda uma estratégia de preenchimento para que haja os melhores resultados possíveis. Às vezes precisamos de associações de técnicas e mais sessões para que o resultado esteja de acordo com as expectativas do paciente", diz Pedro Sousa.

Outro procedimento procurado é a volumização de glúteos masculino. "Visa o aumento e a projeção dos glúteos seguindo as características anatômicas diferenciais masculinas. Nesse caso também são utilizados produtos biocompatíveis e reabsorvíveis, ou mesmo semipermanentes, como bioestimuladores de colágeno, que podem, além de volumizar, dar firmeza para a pele dos glúteos evitando a flacidez", diz farmacêutico esteta.

CLAREAMENTO ÍNTIMO

Os cuidados com a região íntima também têm se tornado uma preocupação entre as mulheres. A ginecologista Alda Libardi, da clínica Giane Giro, explica que o clareamento íntimo é a renovação e melhora da camada mais superficial da pele da vulva e virilha, podendo se estender até a região de coxa interna. O procedimento, além de estimulação de colágeno, promove uma melhora na cor, na textura da pele (da região da vulva) e na diminuição da flacidez das áreas tratadas.

"Essa região é propícia à pigmentação por ser mais sensível aos movimentos corporais e também devido ao contato com lâminas e ceras para depilação, uso de roupas apertadas e sabonetes inadequados, que podem provocar ressecamento, escurecendo a região ao longo dos anos", diz a médica. As áreas mais afetadas pelo escurecimento são a vulva (grandes lábios), região inguinal (virilha), região perianal e coxa interna.

Entre os procedimentos para o clareamento da região íntima, tem o Laser Fotona, que pode ser utilizado para melhorar a flacidez da região genital externa, promovendo a renovação celular e auxiliando no clareamento da pele. Além disso, os efeitos térmicos do laser levam à produção de colágeno, melhorando a firmeza, a qualidade e textura da pele na região vulvar.

Outra opção é o Laser de Qswitched para o tratamento de lesões pigmentadas, com ação seletiva sobre a melanina, que pode ser utilizado na região da vulva e da virilha. O pulso ultra rápido de picos segundos traz mais segurança e eficácia ao procedimento.

Após o tratamento devemos evitar os agentes que colaboraram para a piora da pigmentação, como as roupas apertadas, o uso inadequado de lâminas e ceras, o aumento de peso e sabonetes abrasivos