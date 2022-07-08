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Caso Indefinido

Cristiano Ronaldo não viaja com United para pré-temporada

CR7 não se apresentou ao clube inglês na última semana e ficou ausente de toda a preparação do clube inglês até aqui
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2022 às 13:00

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 13:00

Futebol
Cristiano Ronaldo está em Portugal separado dos companheiros de clube Crédito: Reuters / Reuters Esportes
Cristiano Ronaldo faltou aos primeiros dias de pré-temporada no Manchester United alegando problemas pessoais e, nesta sexta-feira, ficou fora da lista de 31 jogadores relacionados para viajar à Tailândia e à Austrália. A imprensa britânica especula a saída de Ronaldo do United desde o fim da última temporada. Com o time fora da Liga dos Campeões, o atacante de 37 anos teria o desejo de aproveitar seus últimos anos nos gramados disputando o principal torneio de clubes da Europa.
"Cristiano Ronaldo não estará na partida na Tailândia, uma vez que lhe foi concedida uma folga adicional para lidar com um problema familiar", disse o clube em nota. Nesta semana, Ronaldo foi visto entrando no centro de treinamentos da seleção portuguesa, em Lisboa, pela manhã. O time de Portugal não está reunido.

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No domingo, o jornal The Times informou que o português comunicou a diretoria do Manchester United do seu desejo de jogar por uma nova equipe na próxima temporada. Uma saída, porém, só acontecerá se o clube inglês receber uma "proposta satisfatória" de uma equipe que vá disputar a Liga dos Campeões. Até agora nenhuma tratativa nesse sentido foi anunciada.
Já na terça-feira, o The Guardian destacou que o Chelsea estuda fazer uma oferta oficial pelo craque. Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, se reuniu com o empresário Todd Boehly, novo coproprietário do clube londrino, no último mês e teria oferecido o astro. A formalização de uma proposta vai passar pelo crivo do técnico Thomas Tuchel.
Andreas Pereira, que estava emprestado ao Flamengo na última temporada, terá um tempo de descanso e também não viaja com a delegação do time inglês. Recém-contratado pelo United, o lateral holandês Tyrell Malacia, ex-Feyenoord, poderá fazer sua estreia pelo novo clube. A equipe enfrenta o Liverpool em uma partida amistosa, na terça-feira, em Bangcoc.

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