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Futebol

Conmebol anuncia datas das finais de Libertadores e Sul-Americana de 2023

Entidade máxima do futebol na América do Sul divulgou seu calendário e com isso facilitou a organização do cronograma brasileiro para a próxima temporada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 09:26

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 09:26

Estádio Centenário, no Uruguai, vai receber a final da Libertadores
Temporada de 2023 pode começar mais cedo por conta da Copa do Mundo no Catar Crédito: Reprodução Twitter @LibertadoresBR
O Conselho da Conmebol aprovou nesta quinta-feira (7) o calendário das competições sul-americanas em 2023. A final da Libertadores será em 11 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana está marcada para 28 de outubro. As duas decisões acontecem em um sábado.
No cronograma desenhado pela entidade, a Libertadores de 2023 começa em 8 de fevereiro, com a primeira fase preliminar. Essa também é a data para o jogo de ida da Recopa, que envolve os campeões da própria Libertadores e da Sul-Americana de 2022. O duelo de volta será na semana seguinte, no dia 15.
Os clubes brasileiros entram na segunda fase da Libertadores - os jogos de ida estão agendados para 22 de fevereiro. A fase de grupos só começa em 5 de abril. A fase de grupos da Sul-Americana está espelhada com a da Libertadores e também começa na mesma semana do 5 de abril.

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A publicação do calendário da Conmebol é importante para que a CBF construa o cronograma de competições do futebol brasileiro para o ano que vem. É uma temporada inusitada porque a Copa do Mundo 2022 em novembro antecipou a conclusão do Brasileirão. Assim, em tese, os estaduais poderão começar com antecedência maior do que o convencional.
"Temos o desenho do que pode acontecer, visualizando o que pode vir, mas são suposições. É discutir o sexo dos anjos enquanto não tiver o calendário aqui. Queremos que seja um calendário importante, sem tanta consequência para os clubes", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, na segunda-feira.

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