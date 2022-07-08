Ceni elogia jovens, mas pede calma para 'não queimar etapas' no São Paulo

Rogério Ceni, ex-goleiro e atual técnico do São Paulo Crédito: São Paulo Futebol Club/Twitter/Reprodução

Rogério Ceni conta com muitos pratas da casa na escalação do São Paulo. E a cada dia, utiliza mais. Diante da Universidad Católica, na quinta-feira(7), quatro das cinco substituições foram com meninos entrando no segundo tempo: Luizão, de 20 anos, já confirmado para o jogo com o Atlético-MG, domingo, pelo Brasileirão, Talles Costa, de 19, e Rodriguinho e João Moreira, ambos de 18 e que anotaram pela primeira vez no embate contra os chilenos - vitória por 4 a 1. A torcida ficou entusiasmada com a nova safra, mas o treinador tratou de frear a empolgação e explicar que "não queimará etapas."

Ao lado do experiente Miranda, Luizão terá a dura missão de tentar frear o forte ataque do Atlético-MG no Mineirão. A ideia de Ceni é utilizar seus jovens aos poucos, para ganharem minutos de jogo, mas sem carregarem pressão desnecessária. O zagueiro só atuará por causa da lesão de Arboleda e as suspensões de Diego Costa e Léo.

Ceni quer lapidar os garotos sem jogá-los aos leões. A Sul-Americana vem sendo um ótimo laboratório para que sejam testados. Mas para quem pensa em vê-los com frequência, o treinador adiantou que será preciso esperar.

"Estou muito feliz por ver os jovens entrando. O Moreira esteve machucado, foi para a seleção (de Portugal) e hoje (quinta-feira) entrou e fez seu gol, que para ele é muito simbólico. O Rodriguinho fez treinos com a gente, se destacou, foi para o último jogo e hoje teve a primeira oportunidade e também fez o gol", festejou Ceni, antes de explicar o que pretende com os garotos.

"(Rodriguinho) Achou que na base ele é um 10 e aqui terá de aprender a marcar e a jogar, fazer trabalho que Patrick estava realizando. Ele cansou um pouco depois do gol, o que é natural. Esses jogadores vão ser importantes para o São Paulo, mas não podemos queimar etapas", advertiu. "Serão alguns minutos, temos de fazer com que cresçam, sem ter pressa."