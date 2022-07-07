João Victor é anunciado pelo Benfica e se despede do Corinthians

João Victor é mais um jogador oriundo das categorias de base do Corinthians que ruma para a europa Crédito: Benfica/Divulgação

O zagueiro João Victor foi anunciado oficialmente pelo Benfica na tarde desta quinta-feira (7) e se despediu do Corinthians em publicação nas redes sociais. Como o UOL Esporte havia adiantado, ele assina contrato por cinco temporadas (até junho de 2027) com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 332,5 milhões).

"Cheguei ao Corinthians cheio de sonhos, e hoje parto em busca de mais um deles. Cheguei ao clube para dar o melhor e posso ir com a certeza de que este dever foi cumprido. Faltou muito, é verdade, mas um dia espero voltar e poder conquistar tudo com vocês, Fiel", disse o zagueiro de 23 anos em um vídeo de despedida.

João Victor foi vendido por 9,5 milhões de euros (R$ 52,7 milhões), dos quais o Corinthians ficou com 8 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) pelos 55% dos direitos econômicos que detinha. Já o Coimbra, então dono de 45% dos direitos, segurou 20% e negociou o restante por 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões).

O Corinthians também publicou despedida. "Nosso filho do Terrão agora tem uma nova casa. Desde 2017 no Timão, João Victor foi em definitivo para o Benfica. Muito obrigado por tudo, meu zagueiro! Sucesso na carreira!", escreveu o perfil oficial do clube nas redes sociais.