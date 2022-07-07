Santos anuncia saída de Fabián Bustos após eliminação

O Santos anunciou nesta quinta-feira (7) a demissão do técnico Fabián Bustos. A decisão foi tomada pela diretoria do clube horas depois da eliminação na Sul-Americana para o Deportivo Táchira (VEN) em plena Vila Belmiro.
Saem também os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo e o preparador físico Marco Connena. A reformulação se estende ao departamento de futebol, que não conta mais com o executivo Edu Dracena, o gerente Guilherme Lipi e o assessor especial Arnaldo Hase.
O Santos precisará ir ao mercado em busca de técnico, diretor e gerente. O presidente Andres Rueda quer novidades com urgência para tentar diminuir a frustração do torcedor. A tendência é que o novo treinador seja brasileiro. O auxiliar Marcelo Fernandes assume interinamente. A próxima partida será contra o Atlético-GO no domingo, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bustos chegou em fevereiro e durou pouco mais de quatro meses no cargo. O argentino ficou na corda bamba desde a goleada por 4 a 0 para o Corinthians pela Copa do Brasil. A eliminação na Sul-Americana foi a pá de cal.
Veja a nota oficial do Santos:
"O Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no Departamento de Futebol Profissional. O técnico Fabián Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira (7). Também saem do clube os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase. O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras. Para o jogo deste domingo (10), contra o Atlético Goianiense, o auxiliar técnico da comissão fixa, Marcelo Fernandes, comanda o time na Vila Belmiro. O presidente Andres Rueda falará em coletiva de imprensa em data e horário a ser divulgado."