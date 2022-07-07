Santos anuncia saída de Fabián Bustos após eliminação

Fabian Bustos chegou ao Santos em fevereiro para substituir o treinador Fábio Carille Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou nesta quinta-feira (7) a demissão do técnico Fabián Bustos. A decisão foi tomada pela diretoria do clube horas depois da eliminação na Sul-Americana para o Deportivo Táchira (VEN) em plena Vila Belmiro.

Saem também os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo e o preparador físico Marco Connena. A reformulação se estende ao departamento de futebol, que não conta mais com o executivo Edu Dracena, o gerente Guilherme Lipi e o assessor especial Arnaldo Hase.

O Santos precisará ir ao mercado em busca de técnico, diretor e gerente. O presidente Andres Rueda quer novidades com urgência para tentar diminuir a frustração do torcedor. A tendência é que o novo treinador seja brasileiro. O auxiliar Marcelo Fernandes assume interinamente. A próxima partida será contra o Atlético-GO no domingo, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bustos chegou em fevereiro e durou pouco mais de quatro meses no cargo. O argentino ficou na corda bamba desde a goleada por 4 a 0 para o Corinthians pela Copa do Brasil. A eliminação na Sul-Americana foi a pá de cal.

Veja a nota oficial do Santos: