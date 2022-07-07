Confira datas e jogos das quartas de final da Libertadores

Final da Libertadores 2022 será realizada no Equador Crédito: Divulgação/Conmebol

Os jogos desta quarta (6) da Copa Libertadores 2022 definiram quase todos os confrontos das quartas de final da competição - o adversário do Athletico-PR na próxima fase será conhecido nesta quinta, no duelo entre Estudiantes x Fortaleza, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina (o jogo de ida acabou empatado em 1 a 1).

No lado esquerdo do chaveamento, o Athletico passou pelo Libertad e aguarda Fortaleza ou Estudiantes. O Atlético-MG, por sua vez, superou o Emelec e encara o Palmeiras nas quartas de final - reedição da semifinal da temporada passada. O Cerro Porteño não ofereceu resistências ao time comandado por Abel Ferreira.

Pelo lado direito, o Flamengo deixou o Tolima pelo caminho dando show no jogo de volta com uma goleada por 7 a 1. O clube rubro-negro pega o Corinthians nas quartas, que conseguiu uma classificação heroica contra o Boca Juniors em plena La Bombonera.

O único duelo sem um clube brasileiro nas quartas será entre Vélez e Talleres - eles eliminaram River Plate e Colón, respectivamente, nas oitavas.