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Copa Libertadores

Confira datas e jogos das quartas de final da Libertadores

Quase todos os confrontos da próxima fase da competição já estão definidos. Dos seis brasileiros na disputa, cinco já garantiram vaga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 12:41

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 12:41

Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves
Final da Libertadores 2022 será realizada no Equador Crédito: Divulgação/Conmebol
Os jogos desta quarta (6) da Copa Libertadores 2022 definiram quase todos os confrontos das quartas de final da competição - o adversário do Athletico-PR na próxima fase será conhecido nesta quinta, no duelo entre Estudiantes x Fortaleza, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina (o jogo de ida acabou empatado em 1 a 1).
No lado esquerdo do chaveamento, o Athletico passou pelo Libertad e aguarda Fortaleza ou Estudiantes. O Atlético-MG, por sua vez, superou o Emelec e encara o Palmeiras nas quartas de final - reedição da semifinal da temporada passada. O Cerro Porteño não ofereceu resistências ao time comandado por Abel Ferreira.

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Pelo lado direito, o Flamengo deixou o Tolima pelo caminho dando show no jogo de volta com uma goleada por 7 a 1. O clube rubro-negro pega o Corinthians nas quartas, que conseguiu uma classificação heroica contra o Boca Juniors em plena La Bombonera.
O único duelo sem um clube brasileiro nas quartas será entre Vélez e Talleres - eles eliminaram River Plate e Colón, respectivamente, nas oitavas.
Os dois jogos das quartas de final serão disputados entre os dias 2 e 11 de agosto. A ida acontece nos dias 2, 3 e 4, já a volta nos dias 9, 10 e 11. Os confrontos das quartas ainda não têm horários definidos.

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