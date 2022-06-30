ES vai ter Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência

Local será referência em auxílio para atletas com deficiência Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai ganhar um novo espaço para receber seus esportistas. Nesta quinta-feira (30), o governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou a ordem de serviço para o início das obras do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência. O complexo, que será o segundo especializado no Brasil, terá estrutura para receber 500 paratletas por mês.

A obra, que será ao lado da sede da Sesport em Bento Ferreira, contará com uma área total de mais de 1.500 metros quadrados, e terá suas atividades voltadas aos paratletas. Os espaços do local irão atender as seguintes modalidades esportivas: basquete em cadeira de rodas, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas e voleibol sentado.

De acordo com a vice-governadora do estado, Jacqueline Moraes, o investimento feito para a construção do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência gira em torno de R$ 6.6 milhões. O local, contará com duas salas multiuso, uma sala de exames, um vestiário adaptado para homens e um para mulheres, além de seis sanitários, sendo quatro completamente adaptados para PCD’s.

Para quem quiser acompanhar as competições no Centro, ele contará com a capacidade geral de 195 assentos e 15 locais adaptados para cadeiras de rodas.

ATLETAS COMEMORAM

A Gazeta. Um dos atletas que será contemplado com o uso do espaço, é Marcus Vinicius Barcellos, que compete desde 1997. Marcus se prepara para o Campeonato Brasileiro de Paratriathlon em Florianópolis, em setembro, e também pretende participar da prova 10 Milhas Garoto em Vitória , no mesmo mês. “É muito importante saber que nós (atletas) podemos contar com o incentivo em nossas competições, tenho várias provas e vou treinar para representar da melhor maneira possível o Estado do Espírito Santo", complementou em entrevista para

Centro capixaba será o segundo especializado no país Crédito: Divulgação

INCENTIVO NO INTERIOR

Domingos Martins e A Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) entregou, durante a solenidade desta quinta, 30 cadeiras de rodas multiuso para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim São Mateus . As cadeiras são destinadas à prática de diversas atividades esportivas, como atletismo, basquete e rugby.

Além disso, outras 21 cadeiras foram entregues para os jogadores das Seleções Capixabas de Basquete em cadeira de rodas e para a equipe de rugby. No basquete, as modalidades masculina e feminina receberam cinco cadeiras cada. E no rugby foram dez cadeiras mistas. A última cadeira desse montante foi doada ao paratleta Marcus Vinicius, das competições de triathlon.

O governador Renato Casagrande reforçou que o estado tem incentivado atletas de todo o ES em competições de diversos níveis e modalidades. "O nosso estado vai ser colocado nos principais locais de disputa no Brasil e no mundo. O esporte é um instrumento de inclusão, de combate a violência e de integração na sociedade", complementou.