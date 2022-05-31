Após dois anos, 10 Milhas Garoto retorna ao calendário de corridas de rua no ES

O lançamento da edição de retorno da 10ª Milha Garoto foi com a Terceira Ponte ao fundo. O trecho entre Vitória e Vila Velha é um dos pontos altos da prova Crédito: Murilo Cuzzuol

Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia do novo coronavírus, a 10 Milhas Garoto retorna ao calendário de provas de rua do Espírito Santo . Como ocorre tradicionalmente, o evento larga na orla de Camburi, em Vitória , percorre os 16 quilômetros passando pela Terceira Ponte , e chega à fábrica da empresa, na Glória, em Vila Velha . Neste ano, a corrida ocorre no dia 25 de setembro (domingo).

Reforçando a identidade visual do cartão-postal entre as cidades, a 31ª edição traz estampada na camisa e na medalha a imagem da própria ponte, um dos pontos altos da maior corrida de rua do Estado e que está no calendário de provas nacionais. Os interessados podem realizar as respectivas inscrições já a partir desta terça-feira (31) ao valor de R$ 95,00.

A última edição da prova foi realizada há dois anos, antes da pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação

O retorno da 10 Milhas também será com recorde de inscritos. Para 2022, a organização disponibilizou 16 mil inscrições - 500 a mais do que o total ofertado na última vez em que a prova foi realizada, há dois anos.

A prova ainda contará com as categorias de atletas de elite, corredores capixabas, pelotão premium, além da separação por "pace" (ritmo de corrida) na área de largada para evitar confusão no momento da saída. Ao todo, aproximadamente R$ 100 mil reais em premiações serão distribuídos aos participantes.

31ª 10 Milhas Garoto Data: 25 de setembro

Largada: orla de Camburi (Vitória)

Horário: a partir das 7h10

Chegada: Em frente à fábrica da Garoto (Vila Velha)

Percurso: 16 quilômetros

Inscrições: www.desmilhasgaroto.com.br

Valor: R$ 95,00 (em até 3x no cartão)

Retirada dos kits: dias 23 e 24 de setembro, na sede da Garoto (Vila Velha)

GAROTADA

Outra novidade do retorno do evento é a mudança de local da Corrida Garotada, destinada ao público infanto-juvenil. Tradicionalmente, a corridinha era realizada na orla de Vila Velha, porém, neste ano, a prova cruzou a Terceira Ponte e será realizada no parque inaugurado recentemente na área atrás do Shopping Vitória , na Enseada do Suá, em 24 de setembro, um dia antes da prova dos adultos.

A camisa e a medalha da 31ª edição da 10 Milhas Garoto e da 19 Corrida Garotada 2022 trazem a Terceira Ponte estampada Crédito: Murilo Cuzzuol

A competição para os pequenos corredores é limitada em duas mil inscrições, ao preço de R$ 50,00. A prova tem percurso de 200m para os iniciantes e de 1 milha (1,6 km) para os maiores.