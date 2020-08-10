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Corrida

Dez Milhas Garoto deste ano é cancelada por conta da pandemia de Covid-19

Tradicional prova do Espírito Santo é mais um dos grandes eventos esportivos do país a ser atingido em cheio pela pandemia do novo coronavírus

Públicado em 

10 ago 2020 às 17:16
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

31ª Edição da Dez MIlhas Garoto não vai acontecer neste ano
31ª Edição da Dez MIlhas Garoto não vai acontecer neste ano Crédito: Garoto/Divulgação
A corrida mais doce do Brasil e mais tradicional do Espírito Santo não vai acontecer em 2020. A 31ª edição da Dez Milhas Garoto foi adiada para 2021, mas ainda sem data confirmada. A prova é mais um dos grandes eventos esportivos do país a ser atingido em cheio pela pandemia do novo coronavírus
Dez Milhas Garoto deste ano é cancelada por conta da pandemia de Covid-19
A Garoto informou na tarde desta segunda-feira (10) que decidiu retornar com a competição, que estava marcada para o dia 27 de setembro, apenas no próximo ano, em um ambiente que possa proporcionar segurança para os atletas, organizadores e demais participantes. 

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"Tendo em vista o atual contexto e com o objetivo de proteger a saúde das pessoas, a Chocolates Garoto decidiu adiar para 2021 a 31ª edição das Dez Milhas Garoto que ocorreria este ano. Em linha com a tradição de sempre oferecer uma experiência única para todos os participantes, a Dez Milhas Garoto retornará no próximo ano, quando houver a certeza de um ambiente totalmente seguro para a saúde de todos, tanto para a realização da corrida quanto para o preparo dos participantes", informou a empresa por meio de nota. 
Em seu posicionamento oficial, a Garoto também confirmou que fará questão de manter a tradição do evento tão marcante para o Estado.  "No ano em que completará 92 anos (2021) de fundação, a Garoto realizará a próxima edição mantendo a tradição de organizar uma das maiores provas de rua do Brasil e a mais reconhecida do Espírito Santo", completou.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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