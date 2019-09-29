Corredores fazem a festa na 30ª edição das Dez Milhas Garoto

Corredores se concentram na Praia de Camburi para a Dez Milhas Garoto 2019 Crédito: José Renato Campos

Os corredores já tomaram as ruas de Vitória para a 30ª edição das Dez Milhas Garoto. Pontualmente às 7h30 deste domingo (29), foi dada a largada para os 16,090 km da corrida.

Os 10 mil atletas, entre amadores e profissionais, largaram na Avenida Dante Michelini, na Orla de Camburi, em Vitória, com destino à Glória, em Vila Velha, em frente à Fábrica da Chocolates Garoto.