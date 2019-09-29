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10 mil nas ruas

Corredores fazem a festa na 30ª edição das Dez Milhas Garoto

Os 10 mil atletas, entre amadores e profissionais, largaram na Avenida Dante Michelini, na Orla de Camburi, em Vitória

Publicado em 

29 set 2019 às 05:15

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 05:15

Corredores se concentram na Praia de Camburi para a Dez Milhas Garoto 2019 Crédito: José Renato Campos
Os corredores já tomaram as ruas de Vitória para a 30ª edição das Dez Milhas  Garoto. Pontualmente às 7h30 deste domingo (29), foi dada a largada para os 16,090 km da corrida. 
Os 10 mil atletas, entre amadores e profissionais, largaram na Avenida Dante Michelini, na Orla de Camburi, em Vitória, com destino à Glória, em Vila Velha, em frente à Fábrica da Chocolates Garoto.
Além de marcar os 30 anos da maior prova do Espírito Santo, a edição 2019 da mais importante prova do tipo do Estado e uma das dez maiores do país, marcará também os 90 anos da empresa que dá nome ao evento. 

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