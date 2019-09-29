Premiação elite masculina Crédito: José Renato Campos

Na manhã deste domingo (29) foi realizada a 30ª edição da corrida Dez Milhas Garoto . O evento, que contou com a participação de mais de 15 mil corredores, já é considerada a principal corrida de rua do Espírito Santo. O percurso dos atletas é de aproximadamente 16 Km entre as cidades de Vitória e Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Queniano vence neste domingo corrida Dez Milhas Garoto

Na categoria elite masculina, o queniano Geofry Kipchumba foi o vencedor, com um tempo de 48min18s. Na edição passada, o atleta terminou na terceira posição. Completaram o pódio este ano, o corredor Nicholas Kimeli, da Tanzânia, na segunda posição, com o tempo de 48min24s, e o brasileiro Giovani dos Santos, em terceiro, finalizando a corrida com 49min28s.

Na elite feminina, a corredora Viola Muneria, de Uganda, cruzou a linha de chegada na frente, com um tempo total de 59min39s. A africana foi seguida pelas brasileiras Joziane da Silva, em segundo lugar, que completou a corrida em 59min57s, e de Rejane Ester Bispo, na terceira posição, com o tempo de 01h00min13s.

Nas categorias cadeirante masculino e feminino, os vencedores foram os brasileiros Leonardo de Melo e Josiane Nowacki, respectivamente.

A PROVA

Na largada, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, o queniano Geofry Kipchumba e Wambura Rioba, da Tanzânia, se distanciaram dos demais adversários. Outro pelotão formado por cinco atletas seguiu atrás. Na altura da Praça dos Namorados, ainda em Vitória, o queniano abriu na frente, deixando o corredor da Tanzânia para trás.

A liderança do queniano foi ameaçada na temida subida da Terceira Ponte pelo também queniano Nicholas Keter e Marco Joseph, da Tanzânia. Entretanto, ao chegar em Vila Velha, o corredor voltou a abrir uma larga diferença para os dois atletas e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, com um tempo de 48min18s.

Os melhores brasileiros

O brasileiro mais bem colocado na elite masculina foi o mineiro Giovani dos Santos, de 38 anos. Já experiente na principal corrida de rua do Espírito Santo, o atleta celebrou a terceira colocação, mas espera que no futuro possa subir no ponto mais alto do pódio.

“Venho trabalhando muito para isso, pra estar conquistando o meu melhor. Já fui segundo, terceiro, quarto e quinto nesta prova. Estou brigando para um dia chegar no lugar mais alto do pódio. E hoje a prova foi muito forte, fiz o meu ritmo, achei que o queniano ia sentir, mas ele não sentiu, então que deu para eu fazer foi brigar pela terceira colocação. Estou feliz pelo meu trabalho, e trabalhar para as próximas provas”.

Quem também ficou satisfeita com o seu desempenho foi a paranaense Joziane da Silva Cardoso, de 33 anos. Ela terminou a prova na segunda colocação feminina, sendo a brasileira mais rápida da prova.

“É fantástico, sabe. É fruto de muito trabalho, muita dedicação, foi por pouco que eu não ganhei a prova, mas eu estou muito feliz de estar nesse pódio, porque é para poucos estar no pódio de uma Dez Milhas Garoto. Estou extremamente feliz, fiz uma excelente prova, me senti muito bem, no quilômetro 15 eu achei mesmo que eu poderia ganhar a prova, mas são detalhes. Ano que vem estarei aqui de novo, vou consertar algumas coisas, e ano que vem quem sabe eu posso quebrar a hegemonia das quenianas”.

Classificação da elite masculino

1º - Geofry Kipchumba - Quênia (48min18s)

2º - Nicholas Kimeli - Tanzânia (48min24s)

3º - Giovani dos Santos - Brasil (49min28s)

4º - Marco Joseph - Quênia (50min40s)

5º - Gilmar Silvestre - Brasil (50min53s)

Classificação da elite feminina

1º - Viola Muneria - Uganda (59min39s)

2º - Joziane da Silva - Brasil (59min57s)

3º - Rejane Ester Bispo - Brasil (1h00min13s)

4º - Kleidiane Barbosa - Brasil (1h00min16s)