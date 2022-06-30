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Capixabas consquistam medalhas no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling

Stefanny e Emilly Santos faturaram a medalha de bronze nas categorias até 53 kg e até 61 kg feminino. Roger Leão ficou com a prata na categoria até 55 kg masculino.  Competição aconteceu em Buenos Aires, Argentina

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 16:45

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 jun 2022 às 16:45
Capixabas representaram bem o Brasil em competição
Capixabas representaram bem o Brasil em competição Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação
O Pan-Americano Sub-17 de Wrestling foi bom para os atletas capixabas. A competição aconteceu nos dias 25 e 26 de Junho, em Buenos Aires, na Argentina, e contou com a participação de países como Alemanha, Estados Unidos, Cuba e Canadá. Representando o Brasil, Roger Leão, Stefanny e Emilly Santos conseguiram resultados importantes em suas categorias. Roger conseguiu a medalha de prata na categoria até 55 Kg no masculino. Já as irmãs Emilly e Stefanny ficaram com a medalha de bronze nas categorias até 53Kg e 61 Kg, respectivamente.
Os atletas que treinam em Guarapari ficaram muito felizes com o desempenho e o resultado conquistado na Argentina. Roger contou que era um sonho de infância participar de uma competição como essa e vai lutar para melhorar ainda mais.
“Era um sonho (participar de um Pan-Americano e chegar na seleção), e hoje eu conquistei uma prata no Pan e fiquei em 4° no mundial escolar. É só o começo de muitas coisas que estão por vir na minha carreira."

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Stefanny Santos também conseguiu um bom resultado e ficou contente com o que fez na competição. “Acredito que fui muito bem. Poderia ter conquistado o ouro, mas acho que agora a preparação é essencial para nos próximos campeonatos vir com tudo. Temos muito potencial a ser moldado”, afirmou a medalhista de bronze. 
Os atletas capixabas já retornaram para Guarapari, onde irão se preparar para o Campeonato Brasileiro Cadete e Júnior de Wrestling 2022.
Stefanny Santos no pódio, após conquistar a medalha de bronze na categoria até 61 Kg
Stefanny Santos no pódio, após conquistar a medalha de bronze na categoria até 61 Kg Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

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