Capixabas consquistam medalhas no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling

Capixabas representaram bem o Brasil em competição Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

O Pan-Americano Sub-17 de Wrestling foi bom para os atletas capixabas. A competição aconteceu nos dias 25 e 26 de Junho, em Buenos Aires, na Argentina, e contou com a participação de países como Alemanha, Estados Unidos, Cuba e Canadá. Representando o Brasil, Roger Leão, Stefanny e Emilly Santos conseguiram resultados importantes em suas categorias. Roger conseguiu a medalha de prata na categoria até 55 Kg no masculino. Já as irmãs Emilly e Stefanny ficaram com a medalha de bronze nas categorias até 53Kg e 61 Kg, respectivamente.

Os atletas que treinam em Guarapari ficaram muito felizes com o desempenho e o resultado conquistado na Argentina. Roger contou que era um sonho de infância participar de uma competição como essa e vai lutar para melhorar ainda mais.

“Era um sonho (participar de um Pan-Americano e chegar na seleção), e hoje eu conquistei uma prata no Pan e fiquei em 4° no mundial escolar. É só o começo de muitas coisas que estão por vir na minha carreira."

Stefanny Santos também conseguiu um bom resultado e ficou contente com o que fez na competição. “Acredito que fui muito bem. Poderia ter conquistado o ouro, mas acho que agora a preparação é essencial para nos próximos campeonatos vir com tudo. Temos muito potencial a ser moldado”, afirmou a medalhista de bronze.

Os atletas capixabas já retornaram para Guarapari, onde irão se preparar para o Campeonato Brasileiro Cadete e Júnior de Wrestling 2022.