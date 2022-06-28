Atletas capixabas vencem em competição de kickboxing na Itália

A competição “The Best of The Best” é uma das competições mais importantes de kickboxing da Europa. Nos últimos dias 24 e 25 de Junho, os atletas capixabas Laecio Nunes, Renato Lima e Thiago Luk representaram bem o Brasil em Roma, na Itália.
Hexacampeão mundial da IKTA, Laecio venceu uma luta comemorativa na categoria 73 Kg Full Contact, contra o italiano Massimo Pacetti. Ele também foi homenageado por ter sido eleito o melhor lutador de full contact da década, pela IKTA.
Outro que foi bem sucedido foi Renato Lima, que se sagrou campeão do título “Golden Warrior Professional Full Contact” na categoria 64 Kg, contra o Italiano Joele de Santis. Thiago Luk disputou o título intercontinental da categoria 72 Kg contra Alessio Crescentini. Ele lutou bem, mas não conseguiu voltar da Itália com a vitória.