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ES na Europa

Atletas capixabas vencem em competição de kickboxing na Itália

Laecio Nunes e Renato Lima conquistam o título nas categorias 73 Kg e 64 Kg Full Contact. Thiago Luk luta bem, mas não consegue sair vitorioso

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 15:08
Laecio Nunes e Renato Lima se sagraram vencedores em Roma
Laecio Nunes e Renato Lima se sagraram vencedores em Roma Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação
A competição “The Best of The Best” é uma das competições mais importantes de kickboxing da Europa. Nos últimos dias 24 e 25 de Junho, os atletas capixabas Laecio Nunes, Renato Lima e Thiago Luk representaram bem o Brasil em Roma, na Itália.
Hexacampeão mundial da IKTA, Laecio venceu uma luta comemorativa na categoria 73 Kg Full Contact, contra o italiano Massimo Pacetti. Ele também foi homenageado por ter sido eleito o melhor lutador de full contact da década, pela IKTA.
Grão mestre, Laecio Nunes recebeu um cinturão personalizados por ter sifdo
Grão mestre, Laecio Nunes recebeu um cinturão personalizados em homenagem Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação
Outro que foi bem sucedido foi Renato Lima, que se sagrou campeão do título “Golden Warrior Professional Full Contact” na categoria 64 Kg, contra o Italiano Joele de Santis. Thiago Luk disputou o título intercontinental da categoria 72 Kg contra Alessio Crescentini. Ele lutou bem, mas não conseguiu voltar da Itália com a vitória.

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