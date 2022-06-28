Atletas capixabas vencem em competição de kickboxing na Itália

Laecio Nunes e Renato Lima se sagraram vencedores em Roma Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação

A competição “The Best of The Best” é uma das competições mais importantes de kickboxing da Europa. Nos últimos dias 24 e 25 de Junho, os atletas capixabas Laecio Nunes, Renato Lima e Thiago Luk representaram bem o Brasil em Roma, na Itália.

Hexacampeão mundial da IKTA, Laecio venceu uma luta comemorativa na categoria 73 Kg Full Contact, contra o italiano Massimo Pacetti. Ele também foi homenageado por ter sido eleito o melhor lutador de full contact da década, pela IKTA.

Grão mestre, Laecio Nunes recebeu um cinturão personalizados em homenagem Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação