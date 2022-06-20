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Luta

Atletas capixabas embarcam para competição de kickboxing na Itália

Laecio Nunes, Thiago Luk e Renato Lima representarão o Brasil no evento que ocorre em Roma, na Itália, nos dias 24 e 25 de Junho

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:36
Laecio Nunes receberá homenagem por ter sido eleito lutador
Laecio Nunes receberá homenagem por ter sido eleito lutador Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação
Na próxima quarta-feira (22), os atletas de kickboxing full contact Laecio Nunes, Thiago Luk e Renato Lima embarcam para a Itália, onde vão disputar o “The Best Of The Best”, um dos torneios mais importantes da Intercontinental Kick Thai Boxing Association (IKTA Europeia).
O evento ocorrerá nos dias 24 e 25 de Junho, no Porticciolo Di Santa Marinella, em Roma na Itália e terá a participação de atletas de países como Brasil, Marrocos, Romênia, Arábia Saudita, Itália e Moldávia.

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O destaque da noite será a participação do grão mestre Laecio Nunes, hexacampeão mundial da IKTA e ISKA, que irá receber um cinturão e uma katana especiais personalizados. Laecio será homenageado por ter sido eleito o melhor lutador de full contact da década, pela IKTA. Ele também participará de uma luta comemorativa na categoria 73 Kg Full Contact, contra o campeão Italiano, Massimo Pacetti.
Thiago Luk e Renato Lima também vão representar o ES na Itália
Thiago Luk e Renato Lima também vão representar o ES na Itália Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação
Outro destaque será a luta do atleta capixaba Thiago Luk, campeão internacional pela Confederação Nacional de Karate no Brasil (CNKB) e campeão do Full Contact Gladiadores. Ele irá disputar o título intercontinental da categoria 72 Kg contra um dos principais atletas da IKTA Italiana, Alessio Crescentini.
Finalizando a participação dos capixabas no evento, o campeão latino-americano da IKTA e do Full Contact Gladiadores, Renato Lima, disputará o título “Golden Warrior Professional Full Contact” na categoria 64 Kg contra o Italiano Joele De Santis.
A pesagem ocorrerá no dia 24 de Junho, às 11h (6h no Horário de Brasília) e as lutas no dia 25, a partir das 19h (14h no horário de Brasília).

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