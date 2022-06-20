Atletas capixabas embarcam para competição de kickboxing na Itália

Laecio Nunes receberá homenagem por ter sido eleito lutador Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação

Na próxima quarta-feira (22), os atletas de kickboxing full contact Laecio Nunes, Thiago Luk e Renato Lima embarcam para a Itália, onde vão disputar o “The Best Of The Best”, um dos torneios mais importantes da Intercontinental Kick Thai Boxing Association (IKTA Europeia).

O evento ocorrerá nos dias 24 e 25 de Junho, no Porticciolo Di Santa Marinella, em Roma na Itália e terá a participação de atletas de países como Brasil, Marrocos, Romênia, Arábia Saudita, Itália e Moldávia.

O destaque da noite será a participação do grão mestre Laecio Nunes, hexacampeão mundial da IKTA e ISKA, que irá receber um cinturão e uma katana especiais personalizados. Laecio será homenageado por ter sido eleito o melhor lutador de full contact da década, pela IKTA. Ele também participará de uma luta comemorativa na categoria 73 Kg Full Contact, contra o campeão Italiano, Massimo Pacetti.

Thiago Luk e Renato Lima também vão representar o ES na Itália Crédito: Sara Marques Assessoria e Marketing Esportivo/Divulgação

Outro destaque será a luta do atleta capixaba Thiago Luk, campeão internacional pela Confederação Nacional de Karate no Brasil (CNKB) e campeão do Full Contact Gladiadores. Ele irá disputar o título intercontinental da categoria 72 Kg contra um dos principais atletas da IKTA Italiana, Alessio Crescentini.

Finalizando a participação dos capixabas no evento, o campeão latino-americano da IKTA e do Full Contact Gladiadores, Renato Lima, disputará o título “Golden Warrior Professional Full Contact” na categoria 64 Kg contra o Italiano Joele De Santis.