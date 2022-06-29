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Mundial de Esportes Aquáticos

Ana Marcela é bronze nos 10 km e faz 14° pódio em Mundiais de Esportes Aquáticos

Em ritmo intenso, brasileira garante mais uma medalha em mar aberto e já se prepara para a prova de 25 km

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 11:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2022 às 11:18
Olimpíadas
Ana Marcela Cunha dividiu o pódio com outras duas medalhistas olímpicas Crédito: Jonne Roriz/COB
Dois dias depois do bicampeonato do mundo nos 5 km de águas abertas, Ana Marcela Cunha voltou para a água em Budapeste, nesta quarta-feira, e conquistou mais uma medalha no Mundial de Esportes Aquáticos. Ela ficou com o bronze nos 10 km após travar uma batalha equilibradíssima com a holandesa Sharon Van Rouwendaal, vencedora da prova, e a alemã Leonie Beck, dona da medalha de prata.
Foi a 14ª vez que a nadadora brasileira subiu ao pódio em mundiais. O resultado final, contudo, deixou um gostinho de quero mais, pois nenhum dos seis ouros conquistados por Ana em edições do Mundial veio dos 10 km, disputa vencida por ela nos Jogos de Tóquio. Outro motivo é que esteve muito perto de vencer. A baiana liderava a parte final da prova, mas Van Rouwendaal e Beck deram um sprint que deixou as três lado a lado. Rouwendaal esticou mais braço e tocou primeiro na chegada.

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"São duas medalhistas olímpicas. Então, eu sabia que seria uma final difícil, porque elas viriam mordidas depois dos 5 km, querendo fazer uma prova melhor. Meu objetivo é sempre ganhar tudo, mas estou muito feliz com um ouro e um bronze. Agora é fazer o recovery e celebrar. Tenho duas medalhas e posso sair com três, tenho essa chance", disse Ana Marcela em entrevista ao canal SporTV.
A diferença de tempo entre as três foi muito baixa. Ana completou a prova em 2h02min30s70, enquanto Leonie Beck fez 2h02min29s70 e Van Rouwendaal anotou 2h20min29s20 para ficar com o ouro. Em Tóquio, quando a brasileira foi campeã dos 10 km, Rowendaal foi a medalhista de prata. Ana Marcela disputa, na quinta-feira, a prova dos 25 km, na qual foi ouro em 2011, 2015, 2017 e 2019.
Além da medalhista de bronze, a disputa feminina dos 10 km teve outra representante brasileira: Viviane Jungblut, que ficou em 16º lugar. Entre os homens, Bruce Hanson foi o 25º colocado e Guilherme Costa abandonou, mas passa bem.

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