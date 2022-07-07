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Mais um fora

Petkovic também está fora do time de comentaristas da Globo

Um dia após anunciar que Casagrande não faz parte mais do quadro de comentaristas, emissora emite nota anunciando o desligamento do ex-jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 13:11

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 13:11

Ex-jogador fazia parte da emissora desde antes da copa do mundo da Rússia
Ex-jogador fazia parte da emissora desde antes da copa do mundo da Rússia Crédito: SporTV/Divulgação
Mais uma baixa no time de comentaristas do Grupo Globo, às vésperas da Copa do Mundo. O sérvio Dejan Petkovic, 48, pediu demissão nesta quarta-feira (6), mesmo dia em que Casagrande anunciou sua saída.
A reportagem apurou que Petkovic estava se sentindo preterido e pouco valorizado na empresa, onde trabalha desde 2018. Em nota, a Rede Globo confirma o desligamento do comentarista.
"Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais", diz a nota oficial.

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