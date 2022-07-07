Petkovic também está fora do time de comentaristas da Globo

Ex-jogador fazia parte da emissora desde antes da copa do mundo da Rússia Crédito: SporTV/Divulgação

Mais uma baixa no time de comentaristas do Grupo Globo, às vésperas da Copa do Mundo. O sérvio Dejan Petkovic, 48, pediu demissão nesta quarta-feira (6), mesmo dia em que Casagrande anunciou sua saída.

A reportagem apurou que Petkovic estava se sentindo preterido e pouco valorizado na empresa, onde trabalha desde 2018. Em nota, a Rede Globo confirma o desligamento do comentarista.