'Quem sabe a gente não se tromba', diz Galvão após Casagrande deixar Globo

Galvão Bueno agradeceu parceira com o ex-jogador e desejou sucesso ao colega Crédito: Reprodução/ TV Globo

Galvão Bueno, que é um dos maiores companheiros do ex-jogador na televisão, gravou um recado para o parceiro. Walter Casagrande não é mais comentarista do Grupo Globo . O ex-jogador fez o anúncio em vídeo nesta quarta-feira (6), comunicando a saída da emissora após 25 anos., que é um dos maiores companheiros do ex-jogador na televisão, gravou um recado para o parceiro.

"O vídeo de hoje é uma mensagem muito especial para um amigo muito querido, Walter Casagrande Júnior, o Casa, o Casão. Ele e a Globo hoje anunciaram que não estão mais juntos. Casão, eu me lembro muito bem da sua estreia, lá em Criciúma, Criciúma x Corinthians. De lá para cá, seis Copas do Mundo, Olimpíadas, Campeonatos Brasileiros, Libertadores, Mundial de Clubes. O pentacampeonato [da seleção] há exatos 20 anos", iniciou o narrador.

"Grandes momentos, muitas conquistas, alegrias, tristezas, entendimentos, desentendimentos, tudo que faz com que duas pessoas tenham prazer em trabalhar juntas. Eu sempre tive muito prazer de trabalhar com você. O que quero agora é que você esteja bem, feliz e pronto para encarar um novo caminho, que será como sempre de muito sucesso. Quem sabe a gente num tromba nesse caminho e faz, de novo, alguma coisa juntos? Casão, abraço muito forte, um beijo no coração."

Pessoas próximas ao comentarista dizem que seu alto salário e seus comentários políticos sempre contundentes podem ter influenciado a decisão. Por isso a última frase de sua despedida foi "um alívio para os dois lados".

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COMUNICADO DA GLOBO