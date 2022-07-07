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Capixaba conquista o pódio em campeonato carioca de surf em Búzios

Com apenas 10 anos, Eric Grattz já se destaca nas competições de surf pelo Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 22:02

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 22:02

Eric trouxe o título da categoria Sub-12 para o ES
Eric trouxe o título da categoria sub-12 para o ES Crédito: Assessoria / Divulgação
O capixaba Eric Grattz fez bonito na segunda etapa do Campeonato Carioca, o Búzios Surf Pro 2022, realizado na última semana na Praia de Geribá, em Búzios-RJ. O atleta, de apenas 10 anos, venceu na categoria sub-12 e trouxe o título para o Espírito Santo, além de ter conquistado o quarto lugar na categoria sub-14.
Na fase final, Eric disputou com outra promessa do esporte, Matheus Jhones. A competição foi válida pela segunda etapa do Circuito Estadual do Rio de Janeiro 2022, realizado pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ). "Fiquei muito feliz por ganhar do Matheus, um dos melhores do Brasil. Tinha umas marolas e consegui ganhar boas notas. Foi muito irado participar do campeonato", contou o jovem surfista.

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TRAJETÓRIA VITORIOSA 

O capixaba é tricampeão estadual (2019, 2020 e 2021) e nos dias 16 e 17 de julho, irá participar da segunda etapa do Campeonato do Espírito Santo 2022, em Guriri. A primeira etapa foi realizada em Regência. Já à partir de 22 de julho, Eric começa na disputa do Campeonato Brasileiro Amador, na Praia d'Ulé, em Guarapari.

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