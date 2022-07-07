Capixaba conquista o pódio em campeonato carioca de surf em Búzios

O capixaba Eric Grattz fez bonito na segunda etapa do Campeonato Carioca, o Búzios Surf Pro 2022, realizado na última semana na Praia de Geribá, em Búzios-RJ. O atleta, de apenas 10 anos, venceu na categoria sub-12 e trouxe o título para o Espírito Santo, além de ter conquistado o quarto lugar na categoria sub-14.