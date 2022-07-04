CR7 teria pedido para sair do United, segundo jornal 'The Times'

Cristiano Ronaldo tem sido especulado no Barcelona, maior rival do seu ex-clube, o Real Madrid Crédito: JOSEP LAGO/AP

O mercado da bola internacional teve movimentações importantes ao longo do final de semana. Entre especulações e contatos formais, os clubes se preparam para o início da pré-temporada, algo que deixa o balcão de negócios mais movimentado.

A principal nota ficou pelo pedido formal de Cristiano Ronaldo para deixar o Manchester United. A comunicação do atleta ao clube foi revelada pelo jornal inglês "The Times". A intenção do português é jogar a Champions League na próxima temporada, competição da qual os Red Devils não participarão.

O pedido do português acarretou em outra negociação. Isso porque, de acordo com o jornal "The Mirror", o técnico Erik ten Hag quer a todo custo a contratação de Antony e promete fazer um pedido por mais esforços da diretoria já contando com a provável saída de Cristiano Ronaldo.

Além disso, o jornal de Madrid “As”, afirmou que o agente de Crisitano, Jorge Mendes, se reuniu com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, nesta segunda-feira. A princípio o encontro seria para tratar de nomes como Bernardo Silva e Rafa Leão, mas que o nome de CR7 teria surgido na conversa.

Outro tabloide publicou uma reportagem sobre mais um possível destino do jogador. O "The Atletic", da Inglaterra, noticiou que o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, gostaria de contratar o craque. Empresário e o agente do astro teriam tido uma reunião para debater o assunto e estão mantendo contato desde então.

Abaixo, outras pautas que agitam o mercado da bola no começo da semana:

ADEUS, MANCHESTER. PARTE 2?

No outro time de Manchester, Bernardo Silva é outro que pediu para sair. O jornal "Sport" divulgou que o jogador deu sinal positivo para trocar o City pelo Barcelona. Mesmo com contrato até 2025 com o time comandado por Pep Guardiola, o português tem o desejo de se mudar para a Catalunha.

De acordo com a publicação, o português comunicou o seu empresário de que gostaria de se juntar ao Barcelona no próximo ciclo e ajudar a recolocar o time catalão entre os principais da Europa. Guardiola aprecia o futebol de Bernardo Silva e, recentemente, reforçou que acredita na permanência do jogador no Manchester City. Mesmo assim, o atleta teria procurado o técnico e expressado a sua vontade de sair. Entretanto, a missão promete ser difícil para o Barcelona, já que o contrato entre os ingleses e o jogador vai até 2025.

EX-VASCO LIVRE NO MERCADO

Seguindo falando do mesmo idioma, quem fala português e agora está livre no mercado é Alex Teixeira. Depois de uma temporada no Besiktas, da Turquia, o jogador brasileiro rescindiu o seu contrato com a equipe turca no último sábado (2) de maneira amigável.

Em um passado recente, Alex Teixeira chegou a ser ligado a um possível retorno ao Vasco, que foi o clube que o revelou para o futebol. Além da equipe carioca, os rivais Corinthians e Palmeiras também foram relacionados à contratação do jogador. Até o momento, nenhum clube entrou em contato para sua contratação.

DOUGLAS LUIZ PODE PARAR NO MILAN

Outro ex-Vasco que foi assunto no mercado da bola foi Douglas Luiz. O volante campeão olímpico com o Brasil em Tóquio tem mais um ano de contrato com o Aston Villa e entrou em pauta no Milan, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport".

A equipe italiana busca reforçar o seu setor de meio de campo após a saída de Kessié e tinha Renato Sanches, do Lille, como seu alvo principal. Entretanto, a alta pedida salarial do português e a concorrência do PSG esfriaram as conversas, colocando Douglas Luiz como o plano secundário. O contrato próximo do fim com o Aston Villa pode ser um trunfo para sua chegada ao Milan.

JUVENTUS FAZ CONTATOS POR FIRMINO

De olho no mercado e buscando opções que lhe custem pouco, a Juventus iniciou os contatos com o Liverpool por Roberto Firmino. De acordo com o jornal "The Mirror", o intuito da sondagem é descobrir quanto o brasileiro custaria aos cofres do clube e o interesse dos ingleses na venda.