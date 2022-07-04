Edmundo diz que ele e Romário se tratavam com falsidade

Edmundo e Romário nunca se deram bem fora de campo, apesar de parceria de sucesso dentro das quatro linhas Crédito: Reprodução

Edmundo participou do programa 'The Noite', apresentado por Danilo Gentili, que vai ao ar na madrugada desta terça (5), a partir das 00h45 (de Brasília). Durante a atração, o ex-jogador foi questionado sobre o atrito com Romário.

"Eu sou, também, vaidoso e egocêntrico. Acho que a gente é muito parecido nesse sentido. Ele era melhor [em campo] do que eu. Sou verdadeiro. Ele foi no podcast do Rica Perrone e falou um monte de besteira. Mas tem males que vêm para o bem. A gente se tratava com falsidade nos últimos anos. Depois dessa treta, cada um foi para o seu lado, para mim ficou melhor", declarou.

Com isso, Danilo Gentili brincou com a possibilidade dos dois resolverem tudo em um ringue de boxe e Edmundo respondeu com bom humor: "Dizem que o Popó e o Whindersson ganharam uma nota. Se tiver a 'nota', eu tô dentro".

Romário e Edmundo jogaram juntos no Flamengo mas a dupla não rendeu o esperado Crédito: Divulgação

Além disso, o ex-atacante comentou o fato de não ter entrado em campo na Copa do Mundo de 1998 e falou sobre as 'teorias da conspiração' que surgiram na época.

"Uma coisa que eu aprendi é a respeitar os mais velhos. E respeitei o seu Zagallo, mas ele errou feio (...) Se venderam [a Copa], eu não sei, porque a minha parte eu não recebi. Tem coisas que a gente não sabe. Eu estava lá. Você acha que, se eu soubesse de alguma coisa, não teria contado?!", disse.

Edmundo também relembrou como salvou Ronaldo Fenômeno da convulsão sofrida no Mundial de 98.