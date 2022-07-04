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Soltou o verbo

Edmundo diz que ele e Romário se tratavam com falsidade

Em entrevista ao programa 'The Noite com Danilo Gentili', ex-atacante da seleção brasileira contou sobre como foi sua relação com o antigo colega de clube nos últimos anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2022 às 16:58

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 16:58

Ex jogador Edmundo
Edmundo e Romário nunca se deram bem fora de campo, apesar de parceria de sucesso dentro das quatro linhas Crédito: Reprodução
Edmundo participou do programa 'The Noite', apresentado por Danilo Gentili, que vai ao ar na madrugada desta terça (5), a partir das 00h45 (de Brasília). Durante a atração, o ex-jogador foi questionado sobre o atrito com Romário.
"Eu sou, também, vaidoso e egocêntrico. Acho que a gente é muito parecido nesse sentido. Ele era melhor [em campo] do que eu. Sou verdadeiro. Ele foi no podcast do Rica Perrone e falou um monte de besteira. Mas tem males que vêm para o bem. A gente se tratava com falsidade nos últimos anos. Depois dessa treta, cada um foi para o seu lado, para mim ficou melhor", declarou.
Com isso, Danilo Gentili brincou com a possibilidade dos dois resolverem tudo em um ringue de boxe e Edmundo respondeu com bom humor: "Dizem que o Popó e o Whindersson ganharam uma nota. Se tiver a 'nota', eu tô dentro".
Romário e Edmundo jogaram juntos no Flamengo mas a dupla não rendeu o esperado
Romário e Edmundo jogaram juntos no Flamengo mas a dupla não rendeu o esperado Crédito: Divulgação
Além disso, o ex-atacante comentou o fato de não ter entrado em campo na Copa do Mundo de 1998 e falou sobre as 'teorias da conspiração' que surgiram na época.
"Uma coisa que eu aprendi é a respeitar os mais velhos. E respeitei o seu Zagallo, mas ele errou feio (...) Se venderam [a Copa], eu não sei, porque a minha parte eu não recebi. Tem coisas que a gente não sabe. Eu estava lá. Você acha que, se eu soubesse de alguma coisa, não teria contado?!", disse.
Edmundo também relembrou como salvou Ronaldo Fenômeno da convulsão sofrida no Mundial de 98.
"Fui ao banheiro e vi ele passando mal. Ele estava roxo, com a língua enrolada.... Eu falo para ele [Ronaldo]: 'um pedaço da sua fortuna, você deve a mim'", completou.

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