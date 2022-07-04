Luva de Pedreiro mostra casa nova e alfineta ex-empresário

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o "Esporte Espetacular" Crédito: Henrique Arcoverde/Globo

O Luva de Pedreiro, enfim, tem uma nova casa. Mais de três meses após fazer sucesso mundial nas redes sociais com vídeos irreverentes, o influenciador digital Iran Ferreira deixou a antiga residência humilde na cidade de Quijingue, na Bahia, e se mudou para uma casa maior, luxuosa e com vista para o mar no litoral sul de Pernambuco. O jovem compartilhou o momento em sua conta no Instagram nesta segunda-feira e alfinetou o ex-empresário, Allan Jesus, com quem tem desavenças. Hoje, ele é agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão.

"Graças a Deus, pai. Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha…Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos incaláveis. RECEBA!", escreveu o Luva de Pedreiro.

No domingo, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impediu a veiculação de informações sobre a polêmica entre Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), e Allan Jesus, ex-empresário do influenciador, no Fantástico, da TV Globo, e no Domingo Espetacular, na Rede Record. A liminar concedida ao ex-agente do influencer esportista proíbe as emissoras de divulgarem informações sigilosas do contrato entre os dois ou façam qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra Allan.

As duas reportagens foram ao ar neste domingo, dia 4, com edições após a decisão na primeira instância. A apresentadora Poliana Brito, da Globo, informou que a emissora foi notificada sobre a liminar na última sexta-feira, dia 2, portanto, antes de a reportagem ser divulgada, e ressaltou que a TV Globo não compactua com discurso de ódio. Isso porque usuários da internet têm feito ameaças contra a vida de Allan e de sua família.

LUVA DE PEDREIRO X ALLAN JESUS: ENTENDA O CASO

O mês de junho foi complicado na relação entre Luva de Pedreiro e o agora seu ex-empresário Allan Jesus. As duas partes estão em conflito por questões financeiras. No dia 20 de junho, Iran Ferreira, com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, anunciou que iria paralisar a produção dos vídeos. Ele não estaria sendo pago.

Com cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Luva de Pedreiro terminou a relação com o empresário Allan Jesus após ambos entrarem em rota de colisão por questões financeiras. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, o influenciador teria na conta corrente somente R$ 7,5 mil. O agente negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estão programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões.