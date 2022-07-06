Walter Casagrande deixa a Rede Globo: 'Um alívio para os dois lados'

Walter casagrande não faz mais parte do Grupo Globo Crédito: Globo/Divulgação

Walter Casagrande Júnior está de saída da Rede Globo. O ex-jogador de 59 anos trabalhava desde 2009 na emissora carioca, onde atuava como comentarista de futebol. A informação foi divulgada pelo próprio Casagrande em um vídeo publicado em suas redes sociais.

"Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados", disse.

Casagrande começou a carreira de comentarista ainda na década de 1990, na ESPN, pouco tempo após pendurar as chuteiras. Mas, foi na Rede Globo onde se firmou e se tornou um rosto conhecido dos brasileiros nas transmissões esportivas, especialmente na cobertura da seleção brasileira e das equipes do futebol paulista.

Em 2007, o ex-jogador sofreu um grave acidente de carro e ficou longe da televisão, voltando somente dois anos depois participando de programas do canal SporTV. Durante o período no qual ficou afastado, o Casagrande foi internado para o tratamento da dependência química em álcool e drogas.

A trajetória de Casagrande na luta contra as drogas é contada no livro autobiográfico "Casagrande e Seus Demônios", lançado em 2013 — também lançou "Sócrates e Casagrande - Uma História de Amor", obra na qual aborda a amizade e a parceria de sucesso no Corinthians com Sócrates.