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Fim de um ciclo

Walter Casagrande deixa a Rede Globo: 'Um alívio para os dois lados'

Após 25 anos, comentarista não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora. O ex-jogador ficou marcado por polêmicas e conflitos com colegas nos últimos anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2022 às 16:54

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 16:54

Walter casagrande não faz mais parte do Grupo Globo
Walter casagrande não faz mais parte do Grupo Globo Crédito: Globo/Divulgação
Walter Casagrande Júnior está de saída da Rede Globo. O ex-jogador de 59 anos trabalhava desde 2009 na emissora carioca, onde atuava como comentarista de futebol. A informação foi divulgada pelo próprio Casagrande em um vídeo publicado em suas redes sociais.
"Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados", disse.

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Casagrande começou a carreira de comentarista ainda na década de 1990, na ESPN, pouco tempo após pendurar as chuteiras. Mas, foi na Rede Globo onde se firmou e se tornou um rosto conhecido dos brasileiros nas transmissões esportivas, especialmente na cobertura da seleção brasileira e das equipes do futebol paulista.
Em 2007, o ex-jogador sofreu um grave acidente de carro e ficou longe da televisão, voltando somente dois anos depois participando de programas do canal SporTV. Durante o período no qual ficou afastado, o Casagrande foi internado para o tratamento da dependência química em álcool e drogas.
A trajetória de Casagrande na luta contra as drogas é contada no livro autobiográfico "Casagrande e Seus Demônios", lançado em 2013 — também lançou "Sócrates e Casagrande - Uma História de Amor", obra na qual aborda a amizade e a parceria de sucesso no Corinthians com Sócrates.
Dentro das quatro linhas, Casagrande viveu seus melhores momentos na carreira vestindo a camisa do Corinthians, time pelo qual conquistou duas vezes o Campeonato Paulista (1982 e 1983). Acumulou passagens nos anos seguintes por São Paulo, Porto, Ascoli, Torino e Flamengo, voltando ao Corinthians em 1994. Passou por Paulista e São Francisco-BA antes de encerrar a carreira, em 1996.

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