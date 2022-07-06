Barcelona confirma conversa 'sobre mercado' com agente de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quer jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada Crédito: Juventus/Divulgação

Presidente do Barcelona, Joan Laporta afirmou nesta quarta-feira (6) que jantou com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, na última segunda, mas não deixou claro se o craque português foi o motivo do encontro. O dirigente barcelonista falou sobre a conversa com o agente ao ser questionado pela imprensa durante a apresentação do volante Franck Kessié, contratado após o fim de seu contrato com o Milan.

"Tive um encontro na segunda-feira com Jorge Mendes, e nós conversamos sobre o mercado em geral. Não vou comentar sobre jogadores que ele me ofereceu na reunião, mas sempre é interessante conversar com ele para saber como estão alguns nomes. Cristiano? Não vou falar de ninguém em nenhum sentido, para não ser mal interpretado. Todos merecem respeito", limitou-se a dizer Laporta.

O jantar entre Laporta e Mendes já havia sido noticiado pelo jornal espanhol AS. De acordo com o periódico, Cristiano Ronaldo foi citado durante a conversa entre os dois, assim como o nome de outros jogadores agenciados por Mendes, como o volante Rúben Neves, o atacante Rafael Leão e o meia-atacante Bernardo Silva.

As especulações sobre a saída de Ronaldo do Manchester United, iniciadas assim que a temporada passada terminou, ganham força a cada dia. Um dos motivos para isso é o fato de o atacante de 37 anos ainda não ter se reapresentado para a pré-temporada do clube de Old Trafford, que recebeu os atletas na segunda-feira.

De acordo com a imprensa britânica, o jogador quer ir para um time que esteja na disputa da Liga dos Campeões da temporada 2022/2023. Na terça-feira, o jornal The Guardian publicou uma matéria informado que Jorge Mendes teve uma reunião com Todd Boehly, novo coproprietário do Chelsea, em junho. Times como Bayern de Munique e Roma também foram apontados como possíveis interessados.