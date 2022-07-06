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CR7 no Barça?

Barcelona confirma conversa 'sobre mercado' com agente de Cristiano Ronaldo

Presidente do clube catalão esteve em jantar com o agente do craque português na na última segunda-feira (4). Situação do jogador com o Manchester United ainda não está definida para a próxima temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2022 às 12:25

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 12:25

Cristiano Ronaldo quer jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada Crédito: Juventus/Divulgação
Presidente do Barcelona, Joan Laporta afirmou nesta quarta-feira (6) que jantou com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, na última segunda, mas não deixou claro se o craque português foi o motivo do encontro. O dirigente barcelonista falou sobre a conversa com o agente ao ser questionado pela imprensa durante a apresentação do volante Franck Kessié, contratado após o fim de seu contrato com o Milan.
"Tive um encontro na segunda-feira com Jorge Mendes, e nós conversamos sobre o mercado em geral. Não vou comentar sobre jogadores que ele me ofereceu na reunião, mas sempre é interessante conversar com ele para saber como estão alguns nomes. Cristiano? Não vou falar de ninguém em nenhum sentido, para não ser mal interpretado. Todos merecem respeito", limitou-se a dizer Laporta.
O jantar entre Laporta e Mendes já havia sido noticiado pelo jornal espanhol AS. De acordo com o periódico, Cristiano Ronaldo foi citado durante a conversa entre os dois, assim como o nome de outros jogadores agenciados por Mendes, como o volante Rúben Neves, o atacante Rafael Leão e o meia-atacante Bernardo Silva.

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As especulações sobre a saída de Ronaldo do Manchester United, iniciadas assim que a temporada passada terminou, ganham força a cada dia. Um dos motivos para isso é o fato de o atacante de 37 anos ainda não ter se reapresentado para a pré-temporada do clube de Old Trafford, que recebeu os atletas na segunda-feira.
De acordo com a imprensa britânica, o jogador quer ir para um time que esteja na disputa da Liga dos Campeões da temporada 2022/2023. Na terça-feira, o jornal The Guardian publicou uma matéria informado que Jorge Mendes teve uma reunião com Todd Boehly, novo coproprietário do Chelsea, em junho. Times como Bayern de Munique e Roma também foram apontados como possíveis interessados.
Cristiano Ronaldo confirmou seu retorno ao Manchester United há cerca de um ano, quando se despediu da Juventus depois de três temporadas, período no qual conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Foi pelo clube inglês, na temporada 2007-2008, que ele conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Europa e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa antes de se tornar um dos melhores da história com a camisa do Real Madrid.

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