Flamengo chega aos 300 gols na Libertadores e põe goleada entre as maiores do Brasil

O massacre diante dos colombianos ajudou o Flamengo a alcançar a marca de 306 gols marcados na competição, colocando o time carioca entre os 15 clubes que mais balançaram as redes no torneio continental - aparecendo em 14º lugar. O placar também fez os brasileiros superarem a marca de 300 gols na competição. Somente outros quatro clubes realizaram o feito: Palmeiras (425), Grêmio (318), Cruzeiro (307) e São Paulo (307).

O 7 a 1 rubro-negro também entrou para a lista das maiores goleadas de times brasileiros na história da competição. O Santos de Pelé é o responsável pelo maior "passeio" verde-amarelo pela América, com um sonoro 9 a 1 diante do Cerro Porteño na campanha do título de 1962. O time da Baixada também foi responsável por um 8 a 0 sobre o Bolívar, em 2012. O Palmeiras, tricampeão do torneio, aplicou nesta edição um 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, além de já ter registrado um 7 a 0 no El Nacional, em 1995. O Cruzeiro, por sua vez, possui dois resultados por 7 a 0, sendo um em 2010, contra o Real Potosí, e outro em 2018, diante da Universidad de Chile.