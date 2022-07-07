Destino de Dani Alves, gastos do PSG e movimentações brasileiras são os destaques

O jogador de futebol Daniel Alves Crédito: Reprodução/Instagram @danialves

No Brasil, o destaque vai para o Santos, que pode perder mais um de seus "meninos da vila": Ângelo, sondado pelo Newcastle, da Inglaterra. Já na Europa, as novidades giram em torno do valor da multa rescisória de João Victor - o zagueiro está deixando o Corinthians rumo ao Benfica. Outro brasileiro que foi destaque na mídia internacional foi Daniel Alves. O estafe do lateral avançou nas conversas com o Pumas, do México.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

NEWCASTLE DE OLHO EM ÂNGELO

O Newcastle está interessado na contratação de Ângelo, do Santos, e enviou um dirigente ao Brasil para tornar esse desejo concreto. Steve Nickson, chefe de recrutamento dos ingleses, esteve na Vila Belmiro para ver o duelo entre Santos e Flamengo, no último sábado (2), com vitória do time rubro-negro por 2 a 1. Na ocasião, Ângelo foi titular e substituído aos 13 minutos do segundo tempo.

De olho em Ângelo, o Newcastle sinalizou com 20 milhões de euros (R$ 110 milhões) pelo atacante do Santos, segundo informou o site Goal. O time alvinegro praiano não confirma uma proposta oficial dos ingleses, mas nem sequer abrirá conversas por esses valores.

JOÃO VICTOR TEM MULTA RESCISÓRIA DE MAIS DE R$ 300 MI NO BENFICA

Mais novo reforço defensivo do Benfica, João Victor vai assinar contrato por cinco temporadas (até junho de 2027) e ficar protegido por uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 332,5 milhões). Vendido por 9,5 milhões de euros (R$ 52,7 milhões) pelo Corinthians, que encaixou 8 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) por 55% dos direitos econômicos, o zagueiro é esperado nesta quinta-feira pela manhã em Lisboa.

BOTAFOGO CONTINUA NEGOCIANDO POR LUIS HENRIQUE

O Botafogo insiste na negociação por Luis Henrique, do Olympique de Marseille, em meio à desistência do Flamengo. O time alvinegro carioca negocia diretamente com o clube francês e sinaliza com condições financeiras melhores para buscar um acordo por empréstimo, diferentemente da tentativa gratuita inicial. A estratégia é diferente do rival rubro-negro, que chegou a ter um "sim" do jogador.

Na segunda-feira (5), o Botafogo fez uma nova proposta ao Olympique e está disposto a pagar pela liberação do empréstimo. A negociação é para definir quanto seria esse valor e existe a possibilidade de a opção de comprar virar obrigatoriedade de compra, mediante metas esportivas. Os franceses querem 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) por uma venda definitiva, número adiantado pelo jornalista Thiago Franklin. Essas possibilidades estão abertas e há expectativa de avanço.



PSG JÁ GASTOU CERCA DE 40 MILHÕES DE EUROS EM DEMISSÕES DE TÉCNICOS

Agora anunciado oficialmente depois da saída de Maurício Pochettino, Christophe Galtier é o quinto técnico do PSG desde 2016. A busca pela conquista da Liga dos Campeões tem promovido essa rotatividade no cargo e, mais do que isso, tem sido sentida nos cofres do clube. Isso porque, de acordo com o jornal 'Marca', Nasser Al-Khelaif, mandatário da equipe, já se viu obrigado a desembolsar cerca de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões atualmente) para arcar com os custos das demissões.

Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel e Maurício Pochettino não tiveram sucesso em suas passagens pelo clube francês e acabaram não ficando no cargo. Destes, apenas Emery teve o seu contato encerrado normalmente, sem a necessidade do PSG arcar com uma multa.

DANIEL ALVES NO MÉXICO