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Lados opostos

Messi e Mbappé divergem sobre Neymar permanecer no PSG, dizem jornais

Segundo imprensa europeia, os dois astros estariam em uma queda de braço sobre a permanência do craque brasileiro na equipe para a temporada 22/23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2022 às 13:55

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 13:55

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain ainda é uma incógnita. Lionel Messi e Kylian Mbappé estão em lados opostos sobre a permanência do brasileiro no PSG para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. O argentino deseja que Neymar fique no clube parisiense, mas o francês quer a saída do camisa 10 devido a "atos de indisciplina".
Trio Messi, Neymar e Mbappé ainda não rendeu o esperado pela torcida e diretoria do clube
Trio Messi, Neymar e Mbappé ainda não rendeu o esperado pela torcida e diretoria do clube Crédito: Instagram PSG/Divulgação
O atacante brasileiro encerrou as férias na segunda-feira e voltou a treinar no PSG na terça, o que esfriou um pouco as especulações sobre sua saída, mas não as encerrou totalmente. A imprensa europeia noticiou que o clube parisiense não contaria mais com o craque. Tal decisão teria sido tomada após um pedido feito por Mbappé. Segundo jornais como L’Équipe e Le Parisien, a vontade de Neymar é permanecer, tanto que ele teria acionado uma cláusula de renovação de contrato até 2027. Também fez isso para dificultar sua saída. Neymar foi especulado como possível reforço do Chelsea.

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No fim de junho, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tratou de alimentar ainda mais os boatos sobre uma possível saída do craque brasileiro do clube francês. "Não podemos falar sobre esses assuntos na mídia. Alguns jogadores vão vir e outros sairão, mas são negociações privadas", disse Khelaifi ao jornal Marca.

GALTIER EXALTA NEYMAR

O Paris Saint-Germain apresentou, em coletiva de imprensa na terça-feira, o francês Christophe Galtier como novo treinador do time em substituição a Maurício Pochettino. E ele já chegou precisando se posicionar sobre os rumores de uma possível saída de Neymar. Em resposta direta ao ser questionado sobre o assunto, disse contar com o astro brasileiro, pois já fez até planos de como utilizá-lo em campo na temporada. Para Neymar, isso é ótimo. Ele ganha um aliado forte no PSG no dia em que retomou os trabalhos.
"Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de tê-lo em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecê-lo, vou ouvir o que ele tem a dizer e quais são suas expectativas. É claro que quero que o Neymar fique com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele", afirmou Galtier.

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