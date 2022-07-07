Messi e Mbappé divergem sobre Neymar permanecer no PSG, dizem jornais

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain ainda é uma incógnita. Lionel Messi e Kylian Mbappé estão em lados opostos sobre a permanência do brasileiro no PSG para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. O argentino deseja que Neymar fique no clube parisiense, mas o francês quer a saída do camisa 10 devido a "atos de indisciplina".

Trio Messi, Neymar e Mbappé ainda não rendeu o esperado pela torcida e diretoria do clube Crédito: Instagram PSG/Divulgação

O atacante brasileiro encerrou as férias na segunda-feira e voltou a treinar no PSG na terça, o que esfriou um pouco as especulações sobre sua saída, mas não as encerrou totalmente. A imprensa europeia noticiou que o clube parisiense não contaria mais com o craque. Tal decisão teria sido tomada após um pedido feito por Mbappé. Segundo jornais como L’Équipe e Le Parisien, a vontade de Neymar é permanecer, tanto que ele teria acionado uma cláusula de renovação de contrato até 2027. Também fez isso para dificultar sua saída. Neymar foi especulado como possível reforço do Chelsea.

No fim de junho, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tratou de alimentar ainda mais os boatos sobre uma possível saída do craque brasileiro do clube francês. "Não podemos falar sobre esses assuntos na mídia. Alguns jogadores vão vir e outros sairão, mas são negociações privadas", disse Khelaifi ao jornal Marca.

GALTIER EXALTA NEYMAR

O Paris Saint-Germain apresentou, em coletiva de imprensa na terça-feira, o francês Christophe Galtier como novo treinador do time em substituição a Maurício Pochettino. E ele já chegou precisando se posicionar sobre os rumores de uma possível saída de Neymar. Em resposta direta ao ser questionado sobre o assunto, disse contar com o astro brasileiro, pois já fez até planos de como utilizá-lo em campo na temporada. Para Neymar, isso é ótimo. Ele ganha um aliado forte no PSG no dia em que retomou os trabalhos.