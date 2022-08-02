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Ex de Nicole Bahls assume namoro com 'Rainha da Harmonização Facial'

Primeiro relacionamento sério do modelo desde sua separação teria começado após ser jurado em concurso de beleza no Acre junto com a profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 19:05

Dra. Lorena Marcondes e Marcelo Bimbi assumem relacionamento
Dra. Lorena Marcondes e Marcelo Bimbi assumem relacionamento Crédito: Instagram/ @dra.lorenamarcondes e @marcelobimbioficial
Parece que a fila também andou para Marcelo Bimbi. Segundo o jornal Extra, o modelo estaria namorando a biomédica mineira Lorena Marcondes mais conhecida como a Rainha da Harmonização Facial. O casal teria se conhecido durante um concurso de beleza no Acre, terra natal de Bimbi, e desde então não se desgrudaram.
No último final de semana o casal, foi flagrado na Praia de Ipanema, Zona Sul carioca. Eles também foram vistos em uma festa na Rocinha, postada pela médica em suas redes sociais. O ator tem passado a maior parte de seu tempo em Belo Horizonte, onde a médica tem seu consultório.

Correção

16/08/2022 - 3:46
A matéria informava que Lorena Marcondes é dermatologista. Na verdade, a profissional é formada em biomedicina. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Minas Gerais (SBD-MG), biomédicos não são médicos - menos ainda “médicos especialistas” . O texto foi atualizado e corrigido.

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