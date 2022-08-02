Ex de Nicole Bahls assume namoro com 'Rainha da Harmonização Facial'

Parece que a fila também andou para Marcelo Bimbi. Segundo o jornal Extra, o modelo estaria namorando a biomédica mineira Lorena Marcondes mais conhecida como a Rainha da Harmonização Facial. O casal teria se conhecido durante um concurso de beleza no Acre, terra natal de Bimbi, e desde então não se desgrudaram.

No último final de semana o casal, foi flagrado na Praia de Ipanema, Zona Sul carioca. Eles também foram vistos em uma festa na Rocinha, postada pela médica em suas redes sociais. O ator tem passado a maior parte de seu tempo em Belo Horizonte, onde a médica tem seu consultório.