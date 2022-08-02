Bruna Marquezine surge com ator de "Besouro Azul": fãs especulam possível romance

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano Crédito: Reprodução/ Instagram @xolosphotos

Parceiro de Bruna Marquezine no filme "Besouro Azul", da DC Comics, Xolo Mariudeña anda grudado (demais) com a ex-affair de Neymar Jr. Os fãs da atriz, inclusive, andam especulando se não está rolando um possível romance.

Recentemente, os dois foram vistos juntinhos na festa de aniversário (de 24 anos) de Sasha Meneghel. De acordo com a Folha de S. Paulo, a vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs de Bruna, que o notaram nos Stories e também perceberam que ele passou a seguir Sasha e o marido, o cantor João Figueiredo, no Instagram.

É REAL! Xolo Maridueña está no Brasil e nesse momento se encontra na casa da Bruna Marquezine, em sua festa junina. 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/i6ZeKiuduh — barbie 👽🌟 (@pobressima) August 1, 2022

"É real! Xolo Maridueña está no Brasil e, nesse momento, se encontra na casa de Bruna Marquezine, em sua festa junina", comentou um internauta.

"Se o Xolo e a Bruna estiverem namorando, eu vou a óbito de tanta felicidade", escreveu um. "Eita que eu cantei essa do Xolo e Bruna Marquezine desde quando anunciaram 'Besouro Azul', eles combinam tanto. Torcendo muito para dar certo, Bru merece", desejou uma segunda.

se o xolo e a bruna estiverem namorando, eu vou a óbito de tanta felicidade — felipe (@canaarycry) August 1, 2022

eita que eu cantei essa do xolo e bruna marquezine desde quando anunciaram besouro azul, eles combinam tanto. torcendo muito pra dar certo, bru merece — thais (@good4saylor) August 1, 2022

Mariudeña nasceu nos Estados Unidos e tem família mexicana. Ele trabalha como ator desde os 10 anos, e já esteve em produções como "Cobra Kai" (2018, Netflix) e "Parenthood" (2010-2015). Em 2018, ele namorou com a atriz Hannah Kepple, nos bastidores da série da Netflix.