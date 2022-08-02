Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bruna Marquezine surge com ator de "Besouro Azul": fãs especulam possível romance
Será?

Bruna Marquezine surge com ator de "Besouro Azul": fãs especulam possível romance

Atores trabalharam juntos no filme "Besouro Azul", da DC Comics, e foram vistos no Brasil, no aniversário de Sasha Meneghel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:34

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano
Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano Crédito: Reprodução/ Instagram @xolosphotos
Parceiro de Bruna Marquezine no filme "Besouro Azul", da DC Comics, Xolo Mariudeña anda grudado (demais) com a ex-affair de Neymar Jr. Os fãs da atriz, inclusive, andam especulando se não está rolando um possível romance.
Recentemente, os dois foram vistos juntinhos na festa de aniversário (de 24 anos) de Sasha Meneghel. De acordo com a Folha de S. Paulo, a vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs de Bruna, que o notaram nos Stories e também perceberam que ele passou a seguir Sasha e o marido, o cantor João Figueiredo, no Instagram.
"É real! Xolo Maridueña está no Brasil e, nesse momento, se encontra na casa de Bruna Marquezine, em sua festa junina", comentou um internauta.
"Se o Xolo e a Bruna estiverem namorando, eu vou a óbito de tanta felicidade", escreveu um. "Eita que eu cantei essa do Xolo e Bruna Marquezine desde quando anunciaram 'Besouro Azul', eles combinam tanto. Torcendo muito para dar certo, Bru merece", desejou uma segunda.
Mariudeña nasceu nos Estados Unidos e tem família mexicana. Ele trabalha como ator desde os 10 anos, e já esteve em produções como "Cobra Kai" (2018, Netflix) e "Parenthood" (2010-2015). Em 2018, ele namorou com a atriz Hannah Kepple, nos bastidores da série da Netflix.
Além de ator, ele também atua como streamer de jogos na plataforma Twitch, e é dono do canal Xolo Crunch. Ele possui cerca de 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Veja Também

Alexandre Frota pagará a Chico Buarque mais R$ 30 mil após ofensas no Twitter

Ana Castela, mais ouvida do Brasil com 'Pipoco', diz já ter 29 shows por mês

"Vai ser legal pra caramba", diz Fábio Jr. sobre show no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Cinema DC Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados