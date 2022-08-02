Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Ana Castela, mais ouvida do Brasil com 'Pipoco', diz já ter 29 shows por mês

Cantora afirma que tem uma estratégia para não ser artista de um hit só
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:32

A cantora Ana Castela
A cantora Ana Castela Crédito: Instagram/anacastelacantora
Há pelo menos quinze dias não tem para ninguém: a cantora mato-grossense Ana Castela, 18, é a artista mais ouvida do Brasil com "Pipoco", uma mescla de pop, funk e eletrônico que tem flutuado entre as três primeiras posições das principais plataformas de streaming do país.
A música é composta pelo DJ Chris no Beat e é uma parceria de Ana com Melody, que recentemente tem alimentado uma polêmica com Anitta. Porém, para Castela, o sucesso e a explosão do hit não tem nada a ver com a treta. "Não estou no meio disso, nem gosto de briga, não vejo por esse lado", diz a cantora, nascida em Amambai (MS) e criada em Sete Quedas (MS).
"Para não me deslumbrar, conto com os ensinamentos dos meus pais. Eles me incentivam a não desmerecer ninguém", diz. "Se Deus quiser, daqui para frente vamos gravar um DVD e lançar modão para o povo", adianta a cantora do hit com letra de duplo sentido: "Nóis tá embaçada, na galopada/ nem oito segundos / peão não aguenta com essa sentada".
Quando o assunto é se perpetuar na fama e não deixar que o público a rotule como uma artista de um único sucesso, ela conta já ter uma estratégia. "Eu penso em lançar músicas que o povo gosta, com batida. A internet hoje é o local onde fazemos nossa música crescer. E tenho influência forte na web", conta Ana Castela. Sua primeira oportunidade, aliás, surgiu justamente após ela divulgar um vídeo em que cantava em cima de um cavalo, o que despertou a curiosidade de um empresário.
Depois da explosão de "Pipoco", veio a mudança radical na rotina. Ana, que carrega o apelido de Boiadeira, costumava viver numa fazenda cuidando de bois, e nem sempre lidando com a parte mais glamourosa da coisa - foram dias e dias tirando "bicheira" dos animais com o primo. Agora a número um do Brasil mal tem tempo de voltar lá. Também trancou a faculdade de odontologia e diz fazer até 29 shows por mês. "Minha família só chora. Agora sonho em fazer uma parceria com o Luan Santana".

Veja Também

Beyoncé mudará letra de música de 'Renaissance' por reclamações de capacitismo

Eliana revela que cantar música com palavrão foi 'libertador'

MC Poze do Rodo lança clipe de 'Metflix' e nome da música viraliza nas redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Editais e Avisos - 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados