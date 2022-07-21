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Música

MC Poze do Rodo lança clipe de 'Metflix' e nome da música viraliza nas redes

Netflix Brasil entrou na brincadeira e interagiu com internautas no Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 08:25

Cena do clipe da música 'Metflix' do funkeiro MC Poze do Rodo
Cena do clipe da música 'Metflix' do funkeiro MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução
O funkeiro MC Poze do Rodo, 23, viralizou nas redes sociais após lançar nesta quarta-feira (20) o clipe da música "Metflix". No filme, ele acorda e descobre que a mulher o abandonou e canta que vai sentir falta de fazer "Metflix no sofá", enquanto aparece um casal e uma TV ao fundo com um marca muita parecida com o da gigante de streaming Netflix.
O nome da música chamou a atenção dos internautas e da Netflix que compartilhou interrogações sem entender o porquê da palavra Metflix estar no trending topics Brasil do Twitter. Os usuários da rede social responderam para o streaming e publicaram memes. "Quando eu chamo a gata para assistir aqui em casa eu uso esse nome", comentou um usuário do Twitter.
A Netflix Brasil entrou na brincadeira e começou a responder interagindo com os internautas na rede. "Por isso que quando eu pergunto quem tá assistindo ninguém me responde", respondeu o perfil a gigante de streaming.
"A senhora sabe muito bem o que os clientes fazem na sua plataforma no fim de semana...Ou no meio da semana também", comentou um internauta. O perfil da Netflix respondeu novamente: "Eu não sei de nada não".
Outro usuário da rede social marcou a plataforma de streaming e perguntou: "Poderia me falar o que é isso dona Netflix Brasil? Olha a hora". O streaming escreveu: "Eu que pergunto para vocês". Mas outro internauta comentou: "Ah, pronto a madame vai se fazer de desentendida agora."
O perfil da Shopee Brasil também entrou na brincadeira. "Amiga do céu!!! Às vezes solto cupom por aqui e alguns shopeelovers demoram para resgatar, será que é pelo mesmo motivo?", comentou a empresa. Um internauta escreveu: "Se não for Metflix é Shupee."

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