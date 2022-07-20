Festival de dança promove espetáculos e oficinas em Vitória e Baixo Guandu

Um dos maiores eventos de dança e performance do Brasil, o Dança em Trânsito chega ao Espírito Santo nesta quinta (21), seguindo até sábado (23), com apresentações em Vitória e Baixo Guandu. Haverá oficinas gratuitas (para adultos e crianças) e apresentações de companhias estrangeiras e das cinco regiões do Brasil.
Fique de olho no calendário: a abertura será nesta quinta (21), em Baixo Guandu, na Praça Getúlio Vargas. Vitória recebe o evento sexta (22) e sábado (23), com performances no Centro Cultural Sesc Glória e Parque Botânico da Vale.
A iniciativa reúne apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo.
CAPACITAÇÃO
Uma das frentes do projeto são as oficinas que serão oferecidas nas cidades. Em Baixo Guandu, o público infanto-juvenil vai poder participar de um encontro formativo com a companhia carioca Tápias nesta quinta (21), das 13h às 17h, na Secretaria de Cultura de Baixo Guandu. Inscrições podem ser feitas pela internet.
Já em Vitória, a oficina será ministrada pela companhia italiana Panzetti Ticconi, também nesta quinta (21), no Centro Cultural Sesc Glória, das 15h às 17h. Inscrições também podem ser feitas pela internet.
ESPETÁCULOS
Como anunciado anteriormente, as performances começam nesta quinta (21), na Praça Getúlio Vargas, em Baixo Guandu, a partir das 20h30. A NIMO Cia de Dança, do coreógrafo e bailarino Gleidson Vigne, abre a noite com o solo "Adapta-bilidade". O Grupo Tápias exibe "SOLO", com coreografia do israelense Rami Levi.
Na sequência, a carioca Focus Cia de Dança, do coreógrafo Alex Neoral, apresenta o duo "Grand Pas", recorte do novo trabalho "VINTE", inspirado no universo literário de Clarice Lispector. Para finalizar, será apresentado o resultado da Residência de criação realizada com a coreógrafa Flávia Tápias para os jovens do Baixo Guandu.
O público de Vitória poderá conferir o festival a partir de sexta (22), no Centro Cultural Sesc Glória. Por lá, o Grupo Tápias abre os trabalhos, às 20h, com a estreia de "Café não é só uma xícara". Com coreografia e direção artística de Flávia Tápias, no trabalho são evocados sentimentos e sensações associados à bebida. O espetáculo fará 20 apresentações no Brasil e na França, após passar pela capital capixaba.
O Tápias abriu audições para selecionar parte do elenco, que é formado por brasileiros e estrangeiros. "O espetáculo começou a ser pensado há mais de três anos. Chegamos a apresentar um work in progress em 2019, mas, por conta da pandemia, adiamos a estreia para este ano", comenta Flávia Tápias.
Na sequência da noite, a francesa Cie Felinae, de Maxime Cozic, encerra as performances com o solo "Emprise".
No sábado (23), é vez de curtir a italiana Companhia Panzetti / Ticconi, que apresenta "AeRea", no Parque Botânico Vale, com entrada franca, a partir das 10h. Logo após, a companhia de dança Corpus entre Mundos, de Brasília, promove o espetáculo "Ekesa-Sanko". No mesmo local, seguem as atrações dos grupos Focus Cia de Dança, com "Grand Pas", e a NIMO Cia de Dança, com "Adapta-bilidade".
No mesmo dia, o Centro Cultural Sesc Glória recebe, a partir das 19h, "Harleking", da Companhia Panzetti / Ticconi, e "Emprise", da Cie Felinae.
"Quando criamos o Dança em Trânsito, em 2002, pensamos não apenas em fazer mais um festival de dança, mas contribuir, de alguma forma, para um maior intercâmbio entre artistas do Brasil e do exterior. Além disso, a idéia sempre focava na democratização da dança, seja com a itinerância por outras capitais e pequenas cidades com pouco acesso à cultura, com a ocupação de espaços públicos em apresentações gratuitas, ou ainda abrindo espaço na programação para companhias e artistas fora do eixo Rio-São Paulo", explica Giselle Tápias, uma das organizadoras do evento.
CONFRIRA A PROGRAMAÇÃO DO "DANÇA EM TRÂNSITO"
- BAIXO GUANDU
- Oficina Infanto-Juvenil com Flávia Tápias (Rio de Janeiro, RJ)
- Data: Quinta (21)
- Local: Secretaria de Cultura de Baixo Guandu
- Horário: 13h às 17h
- Inscrições pela internet
- ESPETÁCULOS
- 21 JULHO (QUINTA-FEIRA)
- 20h30: NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS (Baixo Guandu), com entrada franca
- "ADAPTA-BILIDADE", com Nimo cia de dança
- "SOLO", com Grupo Tápias
- "GRAND PAS", com Focus Cia de Dança
- VITÓRIA
- Oficina com a Companhia Panzzetti&Ticconi (Itália)
- Data: 21 de julho
- Local: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
- Horário: 15h às 17h
- Vagas: 50 vagas
- Inscrições pela internet
- ESPETÁCULOS
- 22 JULHO (SEXTA-FEIRA)
- 20h: CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - TEATRO GLÓRIA
- INGRESSOS: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria
- "CAFÉ NÃO É SÓ UMA XÍCARA", com Grupo Tápias
- "EMPRISE", com Cie Felinae e Maxime Cozic
- 23 JULHO (SÁBADO)
- 10h: PARQUE BOTÂNICO VALE. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória, com entrada franca
- "AEREA", com Companhia Panzetti e Ticconi (Turim, Itália)
- "EKESA-SANKO", com Companhia de dança Corpus entre Mundos - Dilo Paulo
- "GRAND PAS", com Focus cia de dança
- "ADAPTA-BILIDADE", com Nimo cia de dança
- 19h: CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - TEATRO GLÓRIA
- INGRESSOS: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- "HARLEKING", com Companhia Panzetti e Ticconi
- "EMPRISE", com Cie Felinae e Maxime Cozic