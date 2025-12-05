Editorias do Site
Karine Alves assume namoro com Lincoln Tornado, filho do ator Tony Tornado

Relacionamento se tornou público na quinta (04), através do Instagram

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:31

Lincoln Tornado e Karine Alves
Lincoln Tornado e Karine Alves Crédito: Instagram @lincolntornado

A jornalista Karine Alves, uma das apresentadoras do Esporte Espetacular, tornou público seu relacionamento com o ator e cantor Lincoln Tornado, filho de Tony Tornado, o eterno Lúcio de "Êta Mundo Bom!" na Globo.

A publicação partiu do próprio Lincoln, que compartilhou uma longa e emocionada declaração de amor para a apresentadora em suas redes sociais, arrancando elogios e surpresa dos seguidores.

O post, que rapidamente ganhou repercussão, trouxe uma série de elogios do ator à nova namorada. "Tem pessoas que entram na nossa vida pra somar. Ela é uma delas. Orgulho total de você. Que mulher incrível", escreveu ele, destacando a trajetória pessoal e profissional de Karine.

Na publicação, Lincoln ainda exaltou a inteligência e autenticidade da jornalista. "Uma mulher inteligente, linda, letrada racialmente, que sabe seu papel na sociedade talentosa e persistente, sem perder a delicadeza e o cuidado com o próximo", afirmou. Ele contou também que o relacionamento trouxe aprendizados sobre comunicação, autoconhecimento e parceria. "Planos futuros? Temos. Planos presentes? Também."

O ator seguiu o texto reforçando a intensidade da relação, apesar do pouco tempo juntos. "Me alegro ao pensar no quanto ainda pode vir pela frente. Te amo, Karine Alves, e conte comigo pro que precisar. Do seu amigo e companheiro pra todas as horas", finalizou.

A resposta de Karine veio logo em seguida. "Você, como sempre, me surpreendendo! Não estava preparada pra esse post! Que a nossa história siga cheia de carinho, aprendizados, momentos incríveis e com 72.582.638 memes no direct! Te amo!", comentou a apresentadora, emocionada.

Lincoln Tornado, de trajetória extensa na TV, já participou de produções da Globo, SBT e Record. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "A Infância de Romeu e Julieta" (2023), "Amor Eterno Amor" (2012), "Jezabel" (2019), além da série "Carcereiros" (2017-2021).

