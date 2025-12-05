Saúde

Atriz Luiza Mariani enfrenta mastectomia dupla após câncer de mama

Luiza explicou que a mastectomia aconteceu dois meses após a cirurgia inicial

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:14

Luiza Mariani, 45, contou ter passado por uma mastectomia dupla depois de ser diagnosticada com câncer de mama.

A atriz fez o relato no programa Sem Censura de ontem. "Fiz uma mastectomia em fevereiro deste ano. Tirei as duas mamas. Estou ótima. Tive um carcinoma in situ. Descobri no exame de mamografia de rotina no ano passado. A sorte é que eu tive um diagnóstico muito precoce".

Segundo a artista, o diagnóstico só foi possível graças à mamografia. "A minha primeira cirurgia foi em 4 de dezembro do ano passado, há um ano. Era um carcinoma in situ, o início do problema. A mamografia salva-vidas. A mamografia salvou a minha vida. (O tumor) Não era sensível ao toque porque eram microcalcificações, eram multifocais. Só através da mamografia que era possível detectar o que eu tinha."

Luiza explicou que a mastectomia aconteceu dois meses após a cirurgia inicial. "Fiz uma cirurgia conservadora em dezembro do ano passado, depois a patologia veio dizendo que as margens estavam todas comprometidas e que eu teria que me submeter a uma mastectomia dupla."

A atriz também comentou a importância de compartilhar sua experiência. "Achei importante falar porque é um serviço que a gente presta. A gente se sente muito sozinha. É uma floresta escura e densa que a gente atravessa, mas a luz se fez presente e entrou por todas as frestas", afirma Luiza, que está lançando o filme Cyclone, no qual interpreta a protagonista, Miss Cyclone.

