Telenovela

Atriz de 'Três Graças' retorna às telas após tratamento de câncer de mama agressivo

Kelzy Ecard, intérprete de Helga, perdeu 40 quilos e parou de consumir bebidas alcoólicas

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:52

Helga (Kelzy Ecard) chega para mudar a rotina de Josefa em 'Três Graças' Crédito: Estevam Avellar/Globo

A volta de Kelzy Ecard ao ar em "Três Graças" marcou mais do que a estreia de uma nova personagem. No capítulo da segunda (1º), a atriz de 60 anos reapareceu como Helga, a cuidadora contratada para lidar com a turbulência na casa de Josefa (Arlete Salles), depois de quase dois anos dedicados ao tratamento de um câncer de mama agressivo.

Durante o tratamento, iniciado após o diagnóstico em dezembro de 2022, Kelzy passou por quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. O processo coincidiu com uma sequência de doenças na família, quase na mesma época o filho recebeu o diagnóstico de uma doença rara no cérebro e o irmão mais novo morreu vítima de um tumor cerebral fulminante. "Foi um ano de derrocada", disse em entrevista ao Gshow.

Mesmo diante da sucessão de crises, ela interrompeu a carreira apenas no momento mais crítico da quimioterapia. O retorno ao estúdio, afirma, virou parte essencial da reestruturação emocional. "O trabalho ajuda muito na recuperação. Para quem é vocacionado, faz uma diferença enorme."

A rotina médica também exigiu mudanças drásticas. Com o fígado afetado pelo tratamento, a atriz abandonou completamente o álcool há dois anos e meio.

A alteração no estilo de vida veio acompanhada de uma mudança alimentar, ela eliminou bebidas, industrializados e embutidos. O resultado foi a perda de quase 40 quilos. "Eu estava muito acima do peso e a obesidade era fator de risco. Falei: 'Preciso emagrecer'. Ainda quero perder mais para sair da zona de risco", disse.

Hoje em remissão e acompanhando a saúde de perto, Kelzy diz viver uma fase de ressignificação da vida.

Este vídeo pode te interessar