Editorias do Site
Redes Sociais

Atriz de 'Três Graças' retorna às telas após tratamento de câncer de mama agressivo

Kelzy Ecard, intérprete de Helga, perdeu 40 quilos e parou de consumir bebidas alcoólicas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:52

Helga (Kelzy Ecard) chega para mudar a rotina de Josefa em 'Três Graças'
Helga (Kelzy Ecard) chega para mudar a rotina de Josefa em 'Três Graças' Crédito: Estevam Avellar/Globo

A volta de Kelzy Ecard ao ar em "Três Graças" marcou mais do que a estreia de uma nova personagem. No capítulo da segunda (1º), a atriz de 60 anos reapareceu como Helga, a cuidadora contratada para lidar com a turbulência na casa de Josefa (Arlete Salles), depois de quase dois anos dedicados ao tratamento de um câncer de mama agressivo.

Durante o tratamento, iniciado após o diagnóstico em dezembro de 2022, Kelzy passou por quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. O processo coincidiu com uma sequência de doenças na família, quase na mesma época o filho recebeu o diagnóstico de uma doença rara no cérebro e o irmão mais novo morreu vítima de um tumor cerebral fulminante. "Foi um ano de derrocada", disse em entrevista ao Gshow.

Mesmo diante da sucessão de crises, ela interrompeu a carreira apenas no momento mais crítico da quimioterapia. O retorno ao estúdio, afirma, virou parte essencial da reestruturação emocional. "O trabalho ajuda muito na recuperação. Para quem é vocacionado, faz uma diferença enorme."

A rotina médica também exigiu mudanças drásticas. Com o fígado afetado pelo tratamento, a atriz abandonou completamente o álcool há dois anos e meio.

A alteração no estilo de vida veio acompanhada de uma mudança alimentar, ela eliminou bebidas, industrializados e embutidos. O resultado foi a perda de quase 40 quilos. "Eu estava muito acima do peso e a obesidade era fator de risco. Falei: 'Preciso emagrecer'. Ainda quero perder mais para sair da zona de risco", disse.

Hoje em remissão e acompanhando a saúde de perto, Kelzy diz viver uma fase de ressignificação da vida.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Globo confirma Viviane Araújo em 'Três Graças'; ela será ex de Belo na trama

Globo confirma Viviane Araújo em 'Três Graças'; ela será ex de Belo na trama

Imagem - 'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'

'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'

Imagem - Andréia Horta sobre personagem em 'Três Graças': 'A grande traída do Brasil'

Andréia Horta sobre personagem em 'Três Graças': 'A grande traída do Brasil'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Sincades realiza jantar de confraternização de final de 2025; veja fotos

Sincades realiza jantar de confraternização de final de 2025; veja fotos
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/12/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/12/2025
Imagem - 4 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de dezembro

4 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de dezembro