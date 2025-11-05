Socialite

Val Marchiori critica plano de saúde que negou R$ 60 mil em cirurgia de tratamento contra câncer

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:14

Val Marchiori criticou plano de saúde Crédito: Reprodução/Instagram/@valmarchiori

Val Marchiori, 51, usou as redes sociais para relatar as dificuldades que vem enfrentando durante o tratamento contra o câncer de mama e denunciar a falta de amparo dos planos de saúde. A socialite contou que sua cirurgia custou R$ 60 mil, mas o convênio teria considerado o valor elevado e coberto apenas 11% do total. "Plano de saúde só ganha dinheiro e não cobre nada", criticou.

Em tom de desabafo, Val afirmou que a falta de respaldo jurídico agrava a situação de quem precisa de tratamento urgente. "Infelizmente, hoje não temos leis que realmente nos protejam. Eu, que estou em tratamento do câncer de mama, tenho enfrentado grandes dificuldades -e sei que muitas pessoas passam pela mesma situação. Planos que deveriam amparar acabam negando ou demorando para autorizar procedimentos que são urgentes e vitais", escreveu a empresária.

Val também falou sobre o maior desafio desde o diagnóstico: a quimioterapia. "São vários desafios, mas a quimioterapia tem sido muito difícil", confessou a empresária que explicou ainda que a alta definitiva só deve vir após dez anos de acompanhamento. "Estou concentrada em concluir a primeira fase do tratamento", comentou ela, que notou a perda de cabelo nos últimos dias. "Mexe com o psicológico. Parece que leva um pedacinho da gente".

Post de Val Marchiori - Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@valmarchiori

Val tornou público o diagnóstico em 28 de agosto nas redes sociais. Na postagem, ela contou ter descoberto um carcinoma tipo 2 de 6 mm em fase precoce. Frequentemente, ela faz alerta sobre a importância dos exames preventivos.

A empresária postou recentemente uma mensagem de otimismo no tratamento: "Não é o câncer que vai me derrubar. Nem que vai roubar a minha alegria, o meu sorriso, o meu amor pela vida.Porque a fé é mais forte, o amor é mais forte, e a vontade de viver é infinita."

