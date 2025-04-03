Narcisa visita Vila Velha e brinca: “Ai, que Convento! Ai, que Morro do Moreno”

Narcisa Tamborindeguy esteve em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/@narcisat

"Ai, que Convento! Ai, que Vila Velha! Ai, que loucura!". Assim definiu Narcisa Tamborindeguy, com o famoso megafone, sobre sua mais recente vinda ao Espírito Santo. A socialite, que esteve em terras capixabas nos últimos dias, divulgou um vídeo revelando seu amor pelo nosso Estado.

“Eu falei que queria ver coisa nova. Me cansei daquela vista de sempre. Então eu estou aqui… vim 'flying high' para o Espírito Santo. Ai, que Espírito Santo! Me disseram que o badalo é aqui”, disse Narcisa.

O vídeo em questão faz parte de uma ação promocional doe um luxuoso empreendimento, em Vila Velha, cujo preço do imóvel custa a partir de R$ 2,8 milhões. Inclusive, Narcisa não é a única famosa interessada no condomínio.

Narcisa Tamborindeguy visitou o stand do Taj Home Resort Crédito: Cloves Louzada

O cantor Zezé Di Camargo e sua esposa capixaba Graciele Lacerda serão os futuros moradores do local. De acordo com o portal Splash, os apartamentos superam o valor de R$ 4,5 milhões.