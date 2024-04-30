Clamando pela diva

Narcisa Tamborindeguy usa megafone na janela para gritar por Madonna

Narcisa Tamborindeguy, 57, usou um megafone na janela para chamar Madonna, que está no Copacabana Palace, no Rio.
Publicado em 30 de Abril de 2024 às 15:52

Narcisa Tamborindeguy, 57, usou um megafone na janela para chamar Madonna, 65, que está hospedada no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em frente ao palco onde fará um show histórico no próximo sábado (4).
A socialite, que é vizinha do hotel de luxo, gritou pela cantora diretamente do seu apartamento. O Mais Você (TV Globo), na manhã desta terça-feira (30), mostrou o momento.
Em inglês, Narcisa gritou pela rainha do pop. "Onde está você? Venha ver seus fãs!", chamou ela. A socialite continuou e disse: "Ai que loucura!", gritou.

SHOW NO RIO

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento. A apresentação está prevista para acontecer em meio a uma onda de calor.
Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs -incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.
De acordo com o jornal Extra, a cantora pretende homenagear Cazuza e Renato Russo. A cantora vai homenagear vítimas da Aids durante a música 'Live to tell'. O momento é previsto já que aconteceu em toda a turnê dela.
Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.
The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana
Data: 4 de maio, sábado, às 21h45
Local: Praia de Copacabana

